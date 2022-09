Ik heb zo’n billenspuit in het toilet opgehangen nadat ik jarenlang een fles water had staan

“De auto rijdt beter als-ie schoon is,” zegt mijn lief. Ik geloof het meteen, net zoals ik ook altijd merk dat mijn dag beter verloopt als ik lievelingskleren aan heb. Net zoals schoenen beter lopen als ze gepoetst zijn. Net zoals ik beter schrijf als het bureau opgeruimd is en beter slaap op een vers hoofdkussen. Maar dat van die auto wist ik nog niet.

Het is zaterdagmiddag en onder een late maar hete septemberzon kijk ik mijn ogen uit bij het autowasplein waar ik mee naartoe ben genomen. Ik ken het, de carwash, maar alleen uit de videoclip van Rose Royce waar mannen in oranje pakken al dansend, grappend en flirtend auto’s inzepen. Thuis hadden we vroeger geen auto. Wel buren die zich op zaterdagmiddag met sponsen over hun auto’s bogen, maar zelf heb ik het nog nooit gedaan.

Om mij heen zie ik mensen driftig in de weer met slangen, borstels, geurautomaten, mattenwassers, hogedrukspuiten, stofzuigers en waslagen. Vaders die zoontjes laten meehelpen, jongemannen die elkaar over de motorkap begroeten, stellen die simultaan soppen, tieners op scooters die poetsen tot het glimt. Terwijl mijn zoon behendig de zeven stappen van het wasprogramma doorloopt, bekijk ik het schouwspel, dat me doet denken aan een waterballet en een ontmoetingsplek ineen.

Een hogedrukspuit die stof en vogelpoep in een mum van tijd laat verdwijnen, het lijkt me heerlijk om zo ook even het huis rap te ontdoen van stof en vuiligheid.

Het is dan wel geen hogedrukspuit, maar een paar jaar geleden heb ik zo’n billenspuit, ook wel bidetkraan of handdouche, in het toilet opgehangen nadat ik jarenlang een fles water had staan. Tijdens een bezoek aan Soedan had ik in veel toiletten zo’n hogedrukreiniger voor de billen getroffen. Zoveel hygiënischer.

Toen ik op de laatste dag van mijn verblijf aldaar een workshop gaf aan jonge spokenworddichters in de woning van de Nederlandse ambassadeur, en ik nietsvermoedend de spuit aanzette tijdens mijn toiletbezoek, was ik totaal onvoorbereid op de kracht van de straal. Die blies me bijna het toilet af en met een doorweekte jurk probeerde ik vervolgens zo onzichtbaar mogelijk weer plaats te nemen tussen het gezelschap. Sindsdien check ik altijd even hoe de straal staat afgesteld.

Toch apart hoe het geheugen werkt, denk ik, terwijl ik in de lome warmte de ene na de andere auto zie komen en gaan.

Gepoetst, gebalsemd en gepolijst zoeven we even later terug in onze glimmende bak. We glijden door bochten, pakken zonder moeite een heuvel, geruisloos stoppen we voor zebrapaden, voegen in, ritsen alsof we het asfalt nauwelijks raken en ik parkeer in als ware ik een volleerd rijinstructeur. De auto rijdt beter als-ie schoon is.

