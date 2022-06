Ik heb zin om ons atoomwapen te aaien

Als een politicus of een columnist ‘draait,’ dus een ander standpunt in lijkt te nemen dan voorheen, dan wordt hem dat kwalijk genomen.

Ik voel weer draaibehoefte.

Is het niet zo dat de kwantiteit en de kwaliteit van de Russische vernietiging zo groot zijn geworden dat je zou kunnen spreken van een atoomaanval op Oekraïne?

Belangrijke steden van de kaart geveegd.

Marioepol weg. Severodonetsk weg. Omringende dorpen zijn verdwenen. Inmiddels tweehonderd doden per dag en duizend gewonden. De oorlog is op het moment dat ik dit schrijf 124 dagen oud.

Ik denk aan Hiroshima en Nagasaki.

Als het zo is dat de strijd te vergelijken is met een atoomaanval moeten wij dan niet nog effectiever achter Oekraïne staan?

Wat is effectiever?

Ik snap dat wij nauwelijks meer wapens kunnen sturen omdat die nagenoeg op zijn. “De schappen zijn leeg!,” hoorde ik Rob de Wijk zeggen. Nog even en we kunnen slechts hooivorken sturen.

Maar atoomwapens hebben we nog wel.

Ik besef goed dat het gebruik daarvan kan leiden tot een wereldoorlog, maar het kan ook leiden tot vrede. Daarom hebben we wapens.

Ik wil niet beweren dat we ze meteen moeten inzetten, maar misschien moeten we wel laten weten dat we ze naar Oekraïne gaan sturen als de vernietiging toeneemt. En ze ook gaan gebruiken als er maar doorgegaan wordt met vernietiging.

“Ik zeg het steeds, Theodor. Je hebt geen verstand van internationale politiek. Zeg en schrijf niet zulke rare dingen!” Maar hoeveel verstand heb je nodig? Ik wil absoluut niet beledigend zijn, integendeel. Maar stel dat Caroline van der Plas onze nieuwe minister-president wordt (wij leven tenslotte wél in een democratie), dan gok ik dat zij misschien iets meer of iets minder verstand heeft van internationale politiek dan ik. Zij moet dan beslissingen nemen.

Dus waarom kan ik me er dan niet mee bemoeien?

Poetin radicaliseert. Deradicaliseren, zoals we weten, lukt meestal nooit. Zijn leger zal zich gedragen als een fanatieke jihadist die met een mitrailleur een disco binnendringt en iedereen neerschiet. Hoe stop je hem en zijn leger?

Ik merk dat ik zin heb om ons atoomwapen te aaien. Zoals je een slapende leeuw door het hek wilt aaien.

In hoeverre hebben wij verantwoordelijkheid voor wat er in Oekraïne gebeurt? Ik ben er meestal voor dat wij ons nergens mee bemoeien. Maar wanneer grijp je in als je een man z’n vrouw ziet doodslaan?

“Braaf… Braaf.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker.

