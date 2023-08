Ik heb weleens excuses gemaakt en het zorgde niet voor grote veranderingen in mijn gemoed

Toevallig: op de Duitse en Franse televisie hoorde ik commentatoren opiniëren over het einde van de oorlog. (Dat is nog lang niet in zicht.)

Beiden waarschuwden: “Er mag door het Westen geen wraak op Rusland genomen worden.”

Zoete wraak: slecht voor de internationale gezondheid.

Was het ‘Rache’ toen meteen na de oorlog Duitsland in vier zones werd verdeeld? Dat was eerder om wraak tegen te gaan. Was het wraak dat men in Neurenberg de oorlogsmisdadigers berechtte? Integendeel. Waren de herstelbetalingen die Duitsland moest betalen een vorm van wraak? Uiteraard niet. Wat had Duitsland wel niet allemaal vernietigd?

Dat men de nazi-ideologie wilde uitbannen, de denazificatie, kan men toch ook geen wraak noemen. (Nooit helemaal gelukt trouwens, zoals we onlangs zagen.)

Maar ik weet van mijn ouders dat ze wél wraak wilden op de Japanners. Ze begrepen dat dat niet mocht en moreel verwerpelijk was, maar ze hadden nu eenmaal die wraakgevoelens. Zelfs het grote aantal slachtoffers van de atoombom (die we dezer dagen herdenken) nam die wraakgevoelens niet weg.

Wraakgevoelens die niet worden geuit leiden uiteindelijk tot psychische stoornissen.

Maar hoe geef je het volk wat het toekomt? Hoe zorg je bijvoorbeeld voor collectieve schaamte over wat er is gebeurd?

Dat kan niet. Tegenwoordig wil men dat hoogwaardigheidsbekleders ‘excuses’ aanbieden. Dat zou ‘helend’ werken. Maar hoe werkt dat dan?

Ik heb weleens excuses gemaakt en excuses gekregen. Beide zorgden niet voor enorme veranderingen in mijn gemoed. Toen ik excuses kreeg, had ik eerder het idee dat het daarna maatschappelijk onaanvaardbaar was geworden om nog openlijk kwaad te zijn. En toen ik ze moest maken dacht ik slechts: ik meen er niets van, maar goed…

Het maken van excuses is een eenvoudig ritueel dat bestaat uit het uitspreken van één woord en dat is het dan. Als we excuses moeten maken is de werkelijke schaamte meestal ver weg. En een hoge functionaris die ‘excuus’ roept namens een heel volk, moet spelen dat hij oprecht is, wat ook onmogelijk is.

Iemand dwingen tot het spelen van schaamte is enigszins kleinerend en vernederend. Vermoedelijk is het vernederende aspect de aantrekkelijkheid van het aanbieden van excuses door een minister-president en een koning.

Het enige wat volgens mij werkelijk helpt, is boetedoening. De ander moet daarbij voelen wat hij voelt. Maar hoeveel en hoelang moet je boeten? Aan wraak overeet je je nooit.

Excuses zijn amuses.

Je krijgt trek in meer.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.