Omdat ik niet weet hoe ik over het klimaat moet denken (ik vind het saai, ik kan er m’n aandacht niet bijhouden, mijn gedachten dwalen af als iemand het erover heeft), ga ik te rade bij vrienden van wie ik verwacht dat zij het wel weten. Maar onder hen – het zijn wetenschappers – bestaat evenmin eenheid van visie.

De strijd Baudet-Klaver blijft onbeslist.

Nu gaan hier allerlei zaken kapot en die moeten worden vervangen. Auto, gasfornuis, cv-ketel…

Het is niet erg om mijn leven in te richten naar mijn tekorten en gebreken. Heb ik geen geld om op vakantie te gaan, dan maak ik een strand in de voorkamer, verander mijn bad in een zee en doe net of een glas ranja een heerlijke Aperol Spritz is. Maar heb ik het geld wel, dan vlieg ik graag naar Veelstrandland om daar in het vijf sterren Bediendenhotel te genieten van al het schoons dat de drankwinkel ons biedt en de vraatzucht ons toestaat.

Vrijheid is onder meer geen rekening hoeven houden met je beperkingen, ongebreideld doen waar je zin in hebt, en ja – je zelfs niet laten inkapselen door morele grenzen.

Maar ik moet nu mijn spullen vervangen. Hoe?

Ik wil graag het beste. Alleen, wat is het beste? Wanneer de kwaliteit van een nieuwe cv-ketel gekoppeld is aan een moraal (‘Beter voor het milieu!’), dan heb ik al geen zin meer om dat ding te kopen, omdat de logische consequentie dan ook is dat géén cv-ketel nóg beter is voor het milieu. Daar hou ik niet van. Alles is beter voor het milieu als het er niet zou zijn.

Zou er hebben gestaan ‘Winst voor uw portemonnee’ dan overweeg ik onmiddellijk die laatste ketel, hoe milieuverontreinigend ook.

Toch denk ik dat ik zo’n milieuvriendelijk onding zou aanschaffen, omdat ik geen zin heb om constant verantwoording af te leggen. Ik geef me over, zogezegd. Ik heb te weinig verstand van klimaat.

Ik laat Klaver winnen bij de cv, Baudet bij de nieuwe auto.

Maar liever word ik gedwongen ‘het ene’ te kopen. Omdat ik bijvoorbeeld arm ben, omdat er geen benzineauto’s meer worden gemaakt, omdat we maar zes uur per dag normaal mogen ademhalen. Ik zou kortom heel geschikt zijn als onderdaan in een dictatuur waar ik nooit meer hoefde te denken.

Dat is pas vakantie!

Theodor Holman(1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl