Nee, ik wilde niet naar de onthoofding kijken.

Ik heb ooit het resultaat gezien van een geslaagde liquidatie, maar een mislukte onthoofding. In het mortuarium zag ik een keel waardoorheen enkele keren een mes was gehaald. Bij wijze van ritueel. Wie op de baar lag was een goede vriend.

Dit keer was het een Russische soldaat die een Oekraïner het hoofd afhakte.

Waarom schiet men de vijand niet gewoon dood?

Het antwoord is: dan lijdt hij niet genoeg.

De vijand moet net zo angstig worden als jij bent. Dus dreig je met een vlijmscherp mes, je houdt het al een paar keer tegen zijn keel voordat je gaat hakken. Je wil zijn angst zien, voelen en ruiken. De vijand moet goed beseffen dat hij sterft, en niet jij. Je wil hem ook horen huilen en smeken. Pas na dat repertoire hak je de keel door. Je zou zeggen dat de hakker vervolgens walgt van zijn daad, maar het tegendeel is het geval. Zijn kornuiten zwaaien hem alle lof toe. Het afhakken van een hoofd is een shortcut naar een heldenstatus.

Zeg er een gebed bij en je hebt een goddelijk goedgekeurd ritueel, al heb je dat zelf verzonnen.

Mijn moeder vertelde dat zij, vanwege de Indonesische vrijheidsstrijders die het direct na de bevrijding gemunt hadden op de Nederlanders, in het kamp moest blijven, waar ze beschermd werd door de Japanners. Op een ochtend was er veel lawaai. De vrijheidsstrijders hadden een paar losse hoofden en lichamen op de omheining gespietst. Werkte de waarschuwing? Mijn moeder haalde haar schouders op en zei dat ze na die jaren in het kamp ‘murw’ was, ze wilde alleen mijn zuster beschermen; het drong veel later tot haar door wat ze ‘gezien’ had. En eigenlijk had ze niet willen kijken.

Murw. Een vorm van vermoeidheid die lijkt op een voorstadium van de dood. Je wil en kan niets meer, een pink zou je al over de rand kunnen duwen.

Puinhopen, massagraven, onherkenbare lichaamsdelen, zijn voedsel voor het monster dat wraak heet, dat vervolgens zelf wil vernietigen.

Mijn vader vertelde over een brief die hij kreeg van een jurist die zich gebogen had over de Tokioprocessen die gevoerd werden tegen de Japanse oorlogsmisdadigers. Geen van de internationale juristen was het met elkaar eens. Mijn vader vond het proces mislukt.

“Er is geen recht gedaan,” sprak hij.

Vanaf dat moment stroomde er verbittering door zijn aderen.

