Ik heb nooit gehoord van iemand die doodziek is geworden van een cafékat

Wij houden van Moos. Hij spreekt Miauws met een Amsterdams accent, want hij is een cafékat. Als wij een broodje-koffie-krant gaan doen, komt Moos gezellig bij ons zitten, ook om Koos te irriteren die altijd zielig naar hem gromt en soms een klein blafje laat horen.

Nou is de Keuringsdienst van Waren langs geweest en moet Moos weg. Na al die jaren.

Welke idioot heeft besloten dat katten niet in cafés en broodjeswinkels mogen komen? Moos was daar tegen de muizen. Als sinds 1606 zijn er katten in de cafés in Amsterdam.

Je ziet het nog aan de spreuken in sommige cafés: ‘Wat u spaart uit den mond, geef het kat of hond’ en ‘Wordt men van de kat niet gebeten, dan toch van den kater.’ En ook: ‘Voor het graan dat een muis opknaagt, kan men een kat onderhouden.’

Ach, er zijn ook gedichten geschreven op de cafékat: ‘De as in dit potje/ Is van Knotje/ Dus gasten opgelet/ Dooft hierin niet uw sigaret!’

Ik heb nooit gehoord van iemand die in die vierhonderd jaar doodziek is geworden van een kat die vrijelijk door het café liep. Katten zijn namelijk schone beesten.

En nu moet Moos dood.

“Ja mevrouw,” zei de Keuringsdienstlul: “als u de kat niet kwijt kunt, moet u hem maar laten afmaken of u moet uw bedrijf opgeven.”

Krab zijn ogen uit, Moos, bad ik.

Maar Moosje lag lekker te slapen op tafel 3, gekruld tussen het zout en de menukaartenhouder. Straks zou hij door het kattenluikje naar de tuin sluipen, en zou hij bij buurvrouw Ludmilla voor het raam zeuren, die hem zou binnenlaten en hem veel te veel lekkere dingen zou voeren omdat Moos haar deed denken aan haar ‘kot’ (zo spreekt ze het uit) die ze vroeger als kind in Rusland had.

Moet deze gelukbrenger dood? Moet hij afgemaakt of afgestaan worden omdat hij woonachtig is in een café?

De eigenaar woont ergens drie hoog achter en kan Moos niet in huis nemen. Hij kan Moos niet verlaten. Moos en hij hebben zo veel meegemaakt. Hij vindt ook dat Moos recht heeft op een mooie oude dag.

We zitten nu te denken hoe we Moos moeten laten onderduiken. Maar dat is ingewikkeld, want Moos gaat en staat waar hij wil.

“Om de dood van mijn vrouw heb ik maar een dag gehuild, maar om Moos huil ik nu al twee weken. Wat moet ik doen?”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

