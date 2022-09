Ik heb mijn moeder in ieder geval één keer gelukkig gemaakt

Ach ja, de Bijenkorf, waar Gerard Reve 70 jaar geleden Frits van Egters, de held uit zijn boek De Avonden, doorheen liet lopen. Toen al stond de winkel voor lachwekkende en toch aantrekkelijke ijdeltuiterij. Op kosten van de werknemers. De Bijenkorf verkoopt broeken waarmee je een kwart van je studieschuld kunt aflossen en betaalt zijn werknemers minder dan 14 euro per uur.

Ik vermoedde al zoiets. Zo lang ik in De Bijenkorf kom, vergaap ik mij aan de dodevrouwengezichten op de benedenverdieping. Die glanzende, vuurrode monden, het bruine poeder tot in de nek en de geur van onbetaalbare parfums, met namen die altijd lijken op een nieuwe ingewikkelde Franse film. Ik heb jarenlang gedacht dat La vache qui rit een aftershave was, tot ik de verpakte blokjes kaas in een supermarkt zag liggen.

Dat loon moet natuurlijk omhoog, maar De Bijenkorf en alle andere winkels die het lompenproletariaat kwijlend langs de schappen laten trekken moeten blijven. Al is het alleen al voor mijn dode moeder.

Niemand vergaapte zich mooier aan onbereikbaar geluk. Ik herinner me een bezoek aan De Bijenkorf in Amsterdam toen er nog Zwarte Pieten van 5 meter hoog langzaam, met behulp van een touw, naar de nok van het gebouw klommen.

Onvergetelijk.

Mijn moeder nam het er intussen van. Ik zag haar voorzichtig voelen aan allemaal voorwerpen die ze nooit zou bezitten. Zelf naaister en mijn vader automonteur. Ik voelde daar voor het eerst de kracht van de onrealistische begeerte.

Mijn moeder legde zich niet zomaar neer bij een levenslang verblijf in de marge. Ze richtte haar pijlen op een andere winkel in Amsterdam, waar volgens haar De Rijke Mensen kwamen. Op een zaterdagochtend nam ze mij mee naar The Society Shop, die volgens mij toen een grote winkel had in de Van Baerlestraat.

Mijn herinneringen zijn heel gedetailleerd, maar waarschijnlijk ook zeer onbetrouwbaar. Mijn moeder, die haar leukste jurkje had aangetrokken. Ze wees naar mij. Een broek en een mooi jasje graag. Daarna volgde eindeloos passen, het bekende meten aan de binnenkant van het been en daarna doodongelukkig het pashok uitlopen.

Mijn moeder, ze deed het voor mij maar toch vooral ook voor haarzelf. Ze was, voor zolang het duurde, even net zo een vrouw als alle andere vrouwen om haar heen. Iemand die zich blijkbaar iets kon veroorloven.

Ik ben daarna op school bijna een halfjaar lang getreiterd door jongens in normale broeken, maar achteraf is het het allemaal waard geweest. Ik heb mijn moeder in ieder geval één keer gelukkig gemaakt.

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool en spreekt zijn bijdragen ook geregeld in.

