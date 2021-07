Er is een reden waarom ik nooit olympisch kampioen werd (dit verhaal is waar). In 1959 werd ik namelijk door een paar bijen in mijn ogen gestoken. Ik raakte blind. Oogarts Jan Hora Adema in de De Lairessestraat, vader van mijn vriendje Bouke, hielp me en na geruime tijd (driekwart jaar) kon ik weer iets zien.

Daardoor had ik, zo had men vastgesteld, een ‘oog-handcoördinatiestoornis’ opgelopen. Anders gezegd: ik liet alles uit mijn poten donderen.

Daarvoor moest ik weer naar een andere dokter. Ik weet daar weinig meer van, behalve dan dat ik er elke week naar toe moest en allerlei oefeningen moest doen zoals daar waren: het vangen van een bal, het gooien van een bal, het tekenen van een cirkel en het schrijven van lange woorden als ‘Amsterdam’ terwijl ik nauwelijks schrijven kon. Achteraf heb ik gehoord dat de man bij wie ik dit wekelijks deed mij had gebruikt voor zijn promotieonderzoek.

Mijn familie was sportief. Altijd moest er een bal in een netje of over een netje, altijd werd er door mijn vader, mijn moeder, mijn broer en mijn zus gedanst en gespeeld en vooral mijn vader zei voortdurend: “Sport is heel gezond, Theodor. Vooruit! Vooruit!”

Maar ik wilde niet vooruit. Ik wilde niks. Ik had geleerd dat ballen tegen mijn bebrilde hoofd kwamen als ik ze wilde vangen, dat ik struikelde over mijn eigen benen als ik rende en ik was daarom altijd gewond als ik iets aan sport had gedaan.

Ik kijk nu naar de Olympische Spelen en hoor continu mensen die houden van pijn lijden, die over hun grenzen willen gaan en die genieten van discipline.

Dat is een vorm van levenskunst. Om iets te bereiken moet je kunnen houden van het lijden, van de pijn, van zelftucht. Dan is je leven pas waardevol. En als je dat hebt gedaan, wint er maar één. Niets voor mij.

Ik heb mezelf noodgedwongen een andere vorm van levenskunst eigen gemaakt. Leven is lui zijn. Met minimale inspanning een maximaal resultaat bereiken.

Betreur ik die houding? Nee.

Topsporters zijn wezens die ik nooit helemaal zal begrijpen. Hoe kan je nu houden van pijn? Ik vind dat onnatuurlijk.

Ik hou wel van sport. Ik leef mee en bewonder. Dan weet ik: Als ik vroeger niet zo gestoord was geweest, was ik Olympisch Kampioen geworden. Goddank was ik gestoord.

