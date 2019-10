Ik heb medelijden met Richard de Mos uit Den Haag. Ik mocht hem wel. Hij wordt nu verdacht van corruptie. Hij zegt dat hij ‘naar eer en geweten’ heeft gehandeld – en ik hoop dat dat zo is. Zo niet, dan is het een domme lul.

De Mos heeft iets wat Jan Schaefer ook had. Ze belichaamden de droom dat gewone jongens op een democratische manier politieke macht konden verwerven. Misschien heb ik het al eens geschreven, maar ik heb Jan Schaefer een paar keer gezien, en tijdens een van die ontmoetingen zei hij – en ik parafraseer hem wat: “Ik ben misschien niet de knapste, maar ik heb een bakkerij gehad en daar was het niet altijd even makkelijk. Ik moest beslissingen nemen, risico nemen, ik moest de tent draaiende houden, en laat ik u zeggen: als ik die tent draaiende kon houden, dan kan je ook een stad draaiende houden.”

Zulke woorden verwarmden mijn democratisch hart. Niet de dubbeldoorgestudeerde econoom met astronomie en akte J (Zweedse gymnastiek) in zijn pakket werd door het partijkader gevraagd de politieke arena te betreden, maar de geëngageerde burger die zich genaaid voelde en die daadwerkelijk iets wilde doen en niet in gelul wenste te wonen.

Dat straalde De Mos ook uit.

Anders dan Schaefer had hij iets aandoenlijks. Een te grote kleuter wiens nette pak altijd wat ongemakkelijk zat, want toen hij wethouder werd, ging hij een das stroppen, nam hij een Groucho Marxbril en kamde hij zijn haar ‘met de bilnaad links’. Iedere Hagenees sprak hij aan, had maling aan reputaties en was ook op tv de ‘geklofte’ jongen bij wie je ­bijna onder zijn overhemd zijn hart kon zien kloppen.

Maar ja…

Corrupt!

In mijn leventje heb ik vaak gehoord dat wethouders onder druk staan om ‘wederdiensten’ te verlenen. Mijn grootvader was aannemer en mijn moeder vertelde over de borrels en etentjes waarop opa de Amsterdamse wethouders trakteerde die – hé, wat is dat – opeens ‘envelopjes’ onder hun bord vonden, maar ja, dat was voor de oorlog.

Ondanks heftige ontkenningen ziet het er slecht uit voor De Mos en zijn medewethouder die ook van corruptie wordt verdacht.

Je weet dat macht corrumpeert, maar je bent eigenwijs. Natuurlijk is het stom, stommer, stomst, van De Mos, maar het meest ergert me mijn eigen naïviteit. Alsof ik in een babbeltruc getrapt ben.

De klootzak!

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.