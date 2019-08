Onlangs schreef ik dat we bitter weinig weten over de ons omringende landen. Zelfs als we een paar kranten lezen en de BBC volgen, weet ik nog te weinig om er een goed oordeel over te kunnen vormen.

Mijn Europese overtuigingen komen dus eigenlijk uit de grabbelton.

Af en toe sijpelt er wel iets door en dat veroorzaakt verwarring.

Twee bekende voorbeelden.

Waarom subsidieert Duitsland het gasverbruik en moeten wij van het gas af? En waarom speelt ‘het klimaat’ in de ons omringende landen geen rol van betekenis, zoals ik buitenlandcorrespondenten bij Jinek hoorde vertellen?

Is het buitenland verstandiger dan wij of niet?

Zijn de geleerden in Frankrijk of Duitsland echt dommer dan onze geleerden?

Lezers reageerden buitengewoon vriendelijk met adviezen over wat ik moest volgen. Waarvoor dank. Daaronder zaten een enorme hoeveelheid blogs, vlogs, YouTubefilmpjes en podcasts. Die wil ik wel ­allemaal volgen, maar dat is fysiek onmogelijk. Te weinig tijd. Anderen moeten dat voor mij doen. Mensen die ik vertrouw en wier mening, al is die niet de mijne, toch op prijs stel. Daarvan zijn er te weinig. Is het mijn fout dat ik veel zogenaamde raadgevers wantrouw?

Er is nog een ander probleem. Ik ken mijn Houellebecq en ik volg de literatuur (enigszins) in Engeland, Frankrijk en Duitsland. Maar ik zou graag meer geïnformeerd willen worden over bijvoorbeeld Italië en Portugal. Welke fantastische boeken verschijnen daar? Geen idee. De Nederlandse media doen daar weinig aan – en de buitenlandse media berichten trouwens ook weinig over wat hier op cultureel gebied aan de hand is.

We zeggen wel dat we in een tijd leven die wordt getypeerd door een teveel aan informatie, maar ik heb last van te weinig informatie. Wat er in Nederland gebeurt, kan ik al moeilijk bijhouden. Wat weet ik van het culturele leven in onze provincies?

Ik word geacht me met alle Europese landen verbonden te voelen. Met wat ben ik dan verbonden? Met welke mentaliteit? Met welke identiteit? Met welk gemeenschappelijk gevoel? Met welke cultuur? Ik ben Nederlander in Italië. Zeg me hoe ik me Europeaan moet voelen.

Ik voel me in Toscane thuis, maar ik ben het niet. Men vindt mij aardig, maar men kent me niet. Hun kranten hebben andere voorpagina’s dan de Nederlandse. Hun talkshows verschillen ook van de onze.

We snappen eigenlijk niets van elkaar. Maar waarom moet dat?

