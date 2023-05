Ik heb jarenlang te frivool baantjes getrokken met die mannentepeltjes van mij

Ik weet sinds een uur dat ik twee vrije tepels heb. Jammer dat ik het niet eerder wist. Er is schaamte. Te vaak heb ik gebruik gemaakt van een recht dat vrouwen al jaren wordt onthouden. Ik had, met die tepels van mij, nederiger kunnen zwemmen in zwembaden. Ik heb jarenlang te frivool mijn baantjes getrokken met die mannentepeltjes van mij.

Goedbeschouwd heb ik, nu ik er op terugkijk, alle vrouwen met bedekte tepels jarenlang ongelofelijk lopen provoceren wanneer ik een dagje naar het zwembad ging. Ik zoek naar een vergelijking. Als ik bijvoorbeeld goulashsoep eet, dan zit mijn hele snor vol met stukgekookte paprika en nat draadjesvlees. Met de bovenkant van mijn hand veeg ik dat eruit. Hierbij bied ik mijn excuses aan. Ik heb vrouwen zonder snor nooit willen kwetsen.

Wat is er aan de hand? In Berlijn mogen vrouwen sinds kort topless zwemmen. Nu willen Amsterdammers dat ook. Als dit het begin is van een beweging, houd ik mijn hart vast. In Perth, Australië, mogen mannen met een kangoeroe trouwen. De Amsterdammer kennende voorspel ik dat binnen een jaar de eerste man met een reiger trouwt.

In het artikel wordt gesproken over een nieuwe beweging. Free the nipple. Dat heeft mij aan het denken gezet. Tot een uur geleden had ik niet zoveel met mijn eigen tepels, maar nu ik ze iets beter heb bekeken groeit er toch iets van trots. Ze zitten bijvoorbeeld precies op dezelfde hoogte. Dat heb ik al die tijd als iets vanzelfsprekends ervaren, wat schandalig is naar alle mannen die één tepel op hun schouder hebben en eentje op hun heup.

Wat mij nu ook pas opvalt: ze zijn heel klein. Ik zou twee kolibries kunnen voeden, stel je zou er nectar uit kunnen zuigen, waarmee ik, merk ik nu, mijn eigen tepels ongelofelijk aan het seksualiseren ben, waar ik nu ook maar meteen mijn nederige excuses voor aanbied.

Dat is denk ik de kern van FTNIAZB (Free The Nipple In Amsterdamse Zwembaden Beweging): dat je met je bloedeigen vrouwentepels, net als mannen dat al jaren doen, een zwembad in kunt duiken zonder dat je bij iedere schoolslag aan je tepels denkt, wat ik nu dus wel heb.

In het artikel staat dat niet alleen in Berlijn, maar ook in Barcelona en in de Canadese stad Edmonton door vrouwen zonder bikini mag worden gezwommen. Ik heb zojuist contact gehad met een man in Edmonton en waar ik al bang voor was: die zit zelf vol in een contrabeweging, FTS (Free The Scrotum).

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool.

