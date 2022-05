Ik heb het idee dat de aarde zelf de Titanic is geworden. We zinken weg in het heelal

‘Je moet weg, Theodor.”

“Waarom?”

“Je bent gespannen.”

Ik hou mijn mond en dat komt goed uit want ik heb hoofdpijn.

Maar als u dit leest ben ik even weg.

“En probeer je dan geen zorgen te maken, pap.”

Geen zorgen? Inflatie schiet omhoog en wordt hoger en hoger. Boodschappen, kroegbezoek: als vliegen ontsnapt het geld uit mijn portemonnee. Verder gaat die oorlog in Oekraïne door. Luister je naar de radio, dan veroveren de Russen steeds meer land, kijk je televisie, dan hoor je dat Oekraïne de kans heeft om de Krim terug te veroveren. Door die rotoorlog is er straks geen gas, zijn er geen grondstoffen, is er geen graan voor Afrika waardoor de hongersnood nog groter wordt dan hij al is met alle gevolgen van dien. En wat gebeurt er na Poetin? Dan is er een apenpokkenvirus op komst en komt er ook weer een covidvirus aan. De virus­sen hebben het op ons gemunt, terwijl we niets hebben gedaan. En het vertrouwen in de politiek is weg. We houden niet meer van de democratie. Steeds minder mensen gaan stemmen. We leven in het spookhuis van nepnieuws dat men wil bestrijden met nepnieuws. Ik bedoel: ik leef in de voortdurende angst alz­heimer te krijgen, maar ik blijk te worden geregeerd door Bewuste Alzheimers. Ik wind me te veel op over Rutte. In bijna alle Nederlandse kranten wordt Rutte gehekeld, gekleineerd, vernederd, verrot gescholden – en dat niet voor de eerste keer. Maar iedereen weet ook dat het tevergeefs is. Ofschoon ik niet graag scheld met ziektebeelden moet ik toch zeggen dat we opgescheept zitten met een autistische sadomasochistische minister-president die ons tart door ons te pesten en te treiteren met als oogmerk dat we hem gaan slaan. Een man die in het handboek voor classificatie van psychische stoornissen zo’n vijfhonderd pagina’s zou beslaan. Een wandelende neurose te midden van een team gestoorden die zich voordoen als ziekenbroeders.

“Pap, rust nou uit.”

“Ik rust uit, al heb ik het idee dat de aarde zelf de Titanic is geworden. We zinken weg in het heelal. Maar goed. Ik blijf schrijven en die oorlog volgen. Wat vernietigd is, mag niet uit het nieuws verdwijnen.”

Wie ouder wordt, raakt gevoellozer, maar trekt zich de rest van zijn aandoeningen wel meer aan.

“Rust uit, pap! Reis weer eens naar je gevoel voor humor.”

“Als ik uitrust krijg ik migraine, als ik niet uitrust hoofdpijn.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

