Ik heb geen mensenkennis, maar Sywert is geen Taghi

Hij is de meest gehate man van Nederland.

Sywert van Lienden.

Ik haat hem niet.

Men haat hem om twee woorden.

“Om niet.”

Hij zou Nederland ‘om niet’ helpen. Dat zou hij niet hebben gedaan. Hij zou met mondkapjesverkoop 9 miljoen hebben verdiend. Hij zou iedereen hebben opgelicht. Hij zou een misdadiger zijn, een fascist, misselijkmakend. Ze zouden hem moeten ophangen, vierendelen en doormidden zagen.

Ik dacht, als je een advertentie zou zetten met: gezocht, keurige lieden die graag en goed Sywert wil martelen, dan stond er een rij voor je deur met mensen die er zelfs voor wilden betalen.

Het kan best zijn dat Sywert iedereen heeft opgelicht. Zeker is dat hij heeft gezegd dat hij ‘de deal’ met de mondkapjes ‘om niet’ zou doen. Zeker is ook dat hij eraan heeft verdiend. Ik wacht alleen met mijn definitieve oordeel over hem tot ik iets hoor over het onderzoek dat is ingesteld. Tot die tijd blijft de Sywert zoals ik hem heb meegemaakt overeind. Dat is de Sywert die oprecht betrokken en begaan is. Die ‘om niet’ dingen deed.

Sywert heeft geld aan het kinderkankerfonds willen overmaken, maar die wilde zijn geld niet. Het zou mij niets verbazen als dat fonds al een tijd geld had aangenomen van Sywert. Ik hoop dat het kinderkankerfonds snel zijn besluit heroverweegt. Kinderkanker is geen ziekte waarmee je onvoorzichtige politiek moet bedrijven. Sywert is geen land waar ze martelen, vrouwen knuppelen en politieke tegenstanders levenslang in het gevang stoppen. Integendeel. Trouwens, met dat soort landen doen we maar al te graag zaken.

Stel dat Sywert inderdaad die 9 miljoen verdiend heeft door tegen de staat te liegen, maar hoe vaak heeft de staat niet tegen ons gelogen. Ik bedoel – ik zie wel in dat deze redenering geen schoonheidsprijs verdient – maar ik heb nog niemand, helemaal niemand van de coalitie horen zeggen: “We zijn door Sywert besodemieterd.” Liegen mag niet en moet aan de kaak worden gesteld en mag ernstige consequenties hebben, maar dagelijks worden we verneukt door functionarissen die tegen ons liegen.

Kortom: ik wacht het onderzoek af. Blijk ik er volkomen naast te zitten en Sywert toch het beest zijn waarvoor hij wordt gehouden, dan zal ik breed mijn excuses maken.

Ik geloof het niet. Toegegeven: ik heb geen mensenkennis, maar Sywert is geen Taghi.

