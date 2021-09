Ik heb er piepjonge, topfitte nieuwe helden bij genomen

Omdat ik in een cruciale fase van mijn leven ronduit slordig ben omgesprongen met mijn vermogen tot bewondering, zit ik nu plotseling opgescheept met een vracht stokoude helden die elk moment het vaantje kunnen strijken en dat ook daadwerkelijk aan de lopende band doen. Het valt de helden in kwestie moeilijk kwalijk te nemen dat zij niet het eeuwige leven hebben, maar teleurstellend vind ik het wel.

Achteraf kan ik me wel voor mijn kop slaan. Ik had indertijd veel kritischer moeten kijken naar de consequenties van mijn bewondering. Regeren is vooruitzien. Ik had wat meer moeten mengen: goed, een paar helden van gevorderde leeftijd, maar dan ook een paar piepjonge talenten om achter de hand te houden. In plaats daarvan volgde ik mijn geestdrift, met als resultaat dat ik tegenwoordig gelaten zit te wachten op het ene na het andere doodsbericht.

Dat wachten duurt nooit lang, en ook dat is weer een gevolg van het slappe toelatingsbeleid. Ik had het ook bij pakweg tien helden kunnen houden, netjes verdeeld over de kunst, de sport en de journalistiek. In plaats daarvan hield ik open huis in mijn hart. Ray Davies? Doe de andere Kinks er dan ook maar bij. Bob Woodward? Je kunt Carl Bernstein niet buiten laten staan. Robert De Niro smokkelde Robert Duvall en een stomdronken James Caan mee naar binnen.

Een enkele keer probeer ik wat te sjoemelen uit zelfbescherming. Zo goed was hij nou ook weer niet, mompel ik dan bij het lezen van een jubelende necrologie. Ja, vroeger blies hij zijn partijtje mee, maar op die laatste platen sleepte hij zich piepend en hijgend naar het einde. En ook zijn standpunt over de lockdown is bepaald niet het mijne. Het helpt allemaal niet. Als je al die jaren hebt bewonderd, kun je er niet mee stoppen met het einde in zicht.

Wat het allemaal niet eenvoudiger maakt, is de wijze waarop de dode held tegenwoordig wordt uitgeluid op de sociale media, de KwikFit van de collectieve rouwverwerking. De meldingen, deelnemingen en herinneringen volgen elkaar in een dermate moordend tempo op, dat ik er tegen de lunch al helemaal klaar mee ben en als een berg opzie tegen de talkshows waar een sopraan, een politicus en een klimaatactivist komen vertellen wat mijn dode held voor hen heeft betekend.

In een poging te redden wat er te redden valt, heb ik een kloek besluit genomen. Ik laat mijn oude helden niet los, maar voeg er voor de zekerheid enkele jonge exemplaren aan toe. Op mijn werkkamer heb ik nu de portretten opgehangen van Ansu Fati, Marieke Lucas Rijneveld en Harry Styles. Alle drie piepjong en topfit. Het grote gevoel moet nog komen, zeg ik er eerlijk bij, maar als het lukt met de bewondering, kan ik weer tientallen jaren vooruit met mijn nieuwe helden.

