Wat typeert het nazisme?

Een gewelddadige militaire gebiedsuitbreiding die gerechtvaardigd wordt door een ondemocratisch nationalistisch ideaal dat meestal geschraagd wordt door een aantal mythes.

Omdat ik een kind ben van vlak na de Tweede Wereldoorlog heb ik Hitler voor ogen.

Poetin probeert zijn gebied op een militair gewelddadige wijze uit te breiden. Hij is tegen de democratie. En zijn ideaal is uiterst conservatief en nationalistisch.

Ik heb er geen moeite mee Poetin een nazi te noemen.

Dat hij de Joodse Zelenski en zijn familie uit de weg wil ruimen, verbaast me dan ook niet.

Het vreemde is dat Poetin Zelenski een nazi noemt die genocide pleegt. Hij bestrijdt als het ware de persoon die hij zelf is.

Poetin heeft, volgens het Filosofie Magazine, een huisfilosoof: Aleksandr Doegin. Poetin houdt niet op hem te roemen. Doegin schreef twee boeken over de foute Duitse filosoof Heidegger. Ook schreef hij over Hegel, de man van de Uil van Minerva. O ja, bijna zou ik vergeten dat Doegin zijn geopolitieke theorieën beschreef in zijn boek De hyperboreale theorie.

Hoe kwam Doegin aan die boreale interesse? Dat kwam omdat hij geïnteresseerd was in de Nederlander Herman Felix Wirth (18895-1981) een germanist, oudheidkundige en musicoloog. Oprichter van Deutsche Ahnenerbe, vriend van Heinrich Himmler. Himmler had grote lof voor Wirth en zijn theorie over de Atlantisch-Noordse beschaving die hij beschreef in zijn boek Hyperborea. Ha, daar is Borea weer! Waar ken ik die naam toch van? Wirth probeerde tevens de ‘Ario Germaanse oorsprong van het christendom’ te bewijzen. Uiteraard was hij antisemiet. (Overigens waren en zijn er feministen die hem nog bewonderen voor zijn vurige pleidooien voor het matriarchaat.)

Wirth wordt trouwens tot op de dag nog geadoreerd – en niet alleen door Poetins huisfilosoof Doegin. Hij geloofde namelijk in ‘occulte netwerken’. Dat zijn de complotdenkers van de vorige eeuw.

Hij meende ook dat het Oera Linda-boek (Friese mythen en sagen) geen geschiedvervalsing was. Ook Doegin ziet het oorspronkelijk Russische volk als afstammelingen van de Noorderlingen. De Borealen, zeg maar.

Poetin gelooft ook in mythen en sagen. Het communisme is goedbeschouwd ook een mythe. Het geconstrueerde ideaal van Poetin en zijn maat Doegin is dat ook.

Wat kunnen dit soort ‘denkers’ toch gevaarlijk zijn.

Terwijl ik dit schrijf, heeft Poetin zijn leger opdracht gegeven zijn ‘nucleaire troepen in verhoogde staat van paraatheid te brengen’.

Little Boy en Fat Man draaien zich om in hun graf.

