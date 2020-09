Ik heb een tv-idee, maar ik vertel het niet. Dat heeft een reden. Ideeën zijn namelijk kostbaar, maar tegelijkertijd niets waard. Ik moest eraan denken toen er twee weken geleden ophef ontstond rond de oproep van het nieuwe tv-programma Jouw idee op tv.

In deze wedstrijd strijden de deelnemers om de uitwerking van hun idee tot programma als hoofdprijs. Voor alle duidelijkheid: professionele programmamakers zijn uitgesloten van deelname.

Dat lijkt me vanzelfsprekend. We leven immers in een tijd waarin we liever naar amateurs kijken dan naar professionals. Liever een show met amateurzangers, -dansers, -koks of -virologen dan met mensen die ervoor gestudeerd hebben.

Het programma komt voort uit de wens van Publieke Omroep Opperhoofd Shula Rijxman om de kijker meer te betrekken bij wat er op tv te zien is. Laten we ze amateurredacteuren noemen.

De ophef had echter niks te maken met deze voorkeur voor amateurisme, daar zijn we inmiddels aan gewend, maar met een andere wedstrijdvoorwaarde: de winnaar moest op voorhand al zijn rechten overdragen, maar zou daarvoor geen vergoeding krijgen. Eens een amateur, altijd een amateur, zeg maar.

Veel professionele makers voelden zich bedreigd door de oproep naar gratis ideeën. Het internet liep over van de verontwaardigde reacties.

Dat is, wat mij betreft, onterecht.

Op ideeën rust geen auteursrecht. Ideeën zijn niet te beschermen en daarom ook niet over te dragen. Ideeën zijn kostbaar, maar vrij en gratis.

Er ontstaat pas waarde zodra een idee een uitgewerkt plan wordt. Bijvoorbeeld wanneer iets met kandidaten en vragen een quiz wordt, iets met twee mensen die verliefd zijn een liedje of iets met een geheim agent een filmscript.

Wanneer je je idee dus wilt beschermen, moet je het eerst zien vorm te geven in een uitgewerkt plan. Dat is meteen ook het allermoeilijkste. Daar scheidt zich het kaf van het koren, de mannen en vrouwen zich van de jongens en meisjes, en de professional zich van de willekeurige oom op een feestje die zegt: “Weet je waar jij eens een programma over moet maken?”

Zonder zo’n uitgewerkt plan zijn die ideeën niks waard. Die uitwerking wordt volgens Jouw idee op tv gedaan door ingehuurde experts.

Door alle ophef werd uiteindelijk besloten om het winnende idee toch financieel te belonen. Eerst met duizend euro en paar dagen later werd dat bedrag verhoogd naar 2500 euro. Ik ben maar over één ding verontwaardigd: de amateur wordt nu beter beloond dan de professional. Ik zie mogelijkheden voor een nieuw tv-idee.

