De eerste akte is net bezig en ik heb al vier keer gehuild. Ouderlijke trots is wonderlijk. Waarom barsten we ­uiteen als nageslacht door gaten zwemt, F’jes-doelpunten scoort of het alfabet achterstevoren opzegt? Wij hebben slechts een ei geleverd of zaad ­uitgestort en rommelen ons door de opvoeding. Het meeste doen ze zelf.

Zo bedacht mijn zoon eigenhandig dat ie volkszanger wilde worden. Ik murmelde nog: ‘Kweetniet of je kunt zingen, maar je bent wel luid’. Hij bleek meer dan luid. Hij smartlapte zich door zanglessen, belandde bij musicalaudities en speelt nu pardoes in Les Misérables.

Kortom: janken. Maar terwijl velen ‘Wat zal je trots zijn!’ verzuchten, is dat niet wat me doet sniffen.

Het is zijn focus. De concentratie als hij op volwassenmannenschouders gezeten het strijdlied van de revolutionairen zingt, de enorme rode vlag wapperend achter zijn kinderhaar, een mond die niet wijder open kan, zijn vuistje geheven.

Mensen die ergens in opgaan zijn op hun mooist. Het meisje dat over straat loopt terwijl ze dromerig een boek leest. De man die zorgvuldig zijn driepotige hond optilt omdat het dier niet door een plas dorst. Een zoenstelletje dat tijd, plaats, ruimte vergeet. In het moment, dat is waar we stralen.

Onze zoon weet dat als geen ander. Mijn kleine zenmeester. Dat is een vreemde omschrijving voor een ADHD-jong met wapperledematen, maar niemand gaat zo in het leven op als hij. Ik begluurde hem al toen hij als peuter zijn autootjes urenlang zorgvuldig in het gelid zette. Nu begluren duizenden hem in theaters, maar feitelijk is dat hetzelfde. Hij is in flow. Hij is gelukkig.

Staat hij in Carré, dan is dat zijn wereld. Maar de volgende dag op het skatepleintje is ‘de ollie’ het allerbelangrijkste. En als hij een broodje smeerkaas eet, vindt hij dat het fijnste denkbaar.

Volgens mij is dat levenskunst. Op ieder moment zien wat je aanstaat en dat intens beleven. Dat mag zelfs verdriet zijn. Iedereen kent het genot van een echte huilbui. Verzet tegen tranen is het pijnlijkst, niet de verlossing van laten gaan.

Dus na de middelbarescholenloting was er behoorlijk veel pijn. Als een van de weinige Amsterdammertjes belandde hij op zijn achtste keuze. Pislink trapte hij tegen de bank, één met zijn woede.

De volgende morgen riep hij dat zijn nieuwe school inmiddels zijn eerste keuze was. “Ik ben blij!” Dat is die andere kunst van leven: niet wachten tot datgene wat je past je toekomt, maar proberen te zorgen dat dat wat je toekomt je past.

Dat kan alleen als je honderd procent aanwezig bent. Zoals nu tijdens het slotlied. Hij is in Parijs. En ik ben bij hem. Want hij schenkt me het mooiste wat kinderen ouders kunnen geven. Niet zozeer trots, maar opgaan in datgene waar zij in opgaan.

Even later rijden we naar huis. De nacht omhult de auto, onze eigen kleine wereld. Hij knaagt een zakje Hamka’s leeg. “Ging het goed vanavond?” vraag ik. De zenmeester glimlacht. “Dit zijn de lekkerste chips van de hele wereld.”

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.