Het was de laatste echt zonnige dag van de zomer, en daarom ging ik snel nog naar het Stedelijk om weer eens verliefd te worden.

Ik had gehoopt mijn oude liefde terug te zien, maar vermoedde dat ze haar nog steeds hadden weggestopt. Wat zo bleek te zijn.

In elk van de drie grote musea rond het Museumplein heb ik mijn favorieten. In het Rijksmuseum is dat al behoorlijk lang Zomerweelde van Jac van Looy.

En in het Van Gogh een klein doek: Bloempot met Chinese bieslook.

In het Stedelijk is dat Innenraum, van Anselm Kiefer. Was, moet ik zeggen, want nadat het een tijd op zaal heeft gehangen, bevindt het zich nu alweer geruime tijd in het depot. Schade, zoals de Duitsers het zeggen.

Tijd dus voor een nieuw liefje.

Ik betrad de net op de begane grond van het oude gebouw ingerichte vleugel Yesterday Today. Collectie tot 1950.

Meteen vier wanden helemaal volgehangen met kunstwerken.

Piet Mondriaan, Eva Besnyö, Nola Hatterman, Paul Cézanne, Kazimir Malevich, Emmy Andriesse. Een Van Gogh, Augustine Roulin (De wiegster), omsingeld door twee Chagalls, Gino Severini, Jan Toorop, Wally Moes en George Hendrik Breitner (De rode kimono).

Heel mooi, maar ook heel veel zo op elkaar, alsof een verzamelaar in een keer zijn hele verzameling op tafel smijt. Te veel om door een doek geraakt te worden

Geen vonk.

Bijna toen ik het Giroboekje zag, ontworpen door de thans volop in de belangstelling staande Fré Cohen.

En Doppelbildnis. Max und Mathilde Beckmann, van Max Beckmann.

Finchley Road bij avond, van Marie-Louise von Motesiczky.

Nog steeds niet geraakt sloeg ik een hoek om.

En ik zag het meteen.

Zoals je geraakt kan worden.

Bang!

Een klein doek. Wat klodderige verf, pastelachtige kleuren.

Landschap met bomen. Geschilderd omtrent 1909.

34,2 bij 40,1 cm.

Van Mikhail Matyushin. Een Rus. Hij was mij onbekend.

In mijn rug een paar ouderen op een bankje die een zwart-witfilm zaten te becommentariëren.

Maar dat geluid stierf weg, net zoals ik niets meer om me heen waarnam toen ik heel dichtbij het schilderij ging staan en er helemaal door in beslag werd genomen.

Een boom met takken als afhangende schouders. Twee bomen op de achtergrond die op de paarden lijken uit de schaakstukkendoos. Vegetatie op de voorgrond die op een vlammenzee lijkt. En in het midden een dik aangebrachte witte vlek. Of is het toch een boom?

Ik moest meteen aan het woord esoterie denken, want er zit bepaald iets in dit schilderij waar je de hand niet achter krijgt, iets geheimzinnigs. Dat witte keek me hypnotiserend aan.

Ik bleef heel lang dicht in de buurt van Landschap met bomen. Nam er toen langzaam, me van het doek verwijderend, afstand van.

Zag nog de zijkant van de lijst.

Verliet de zaal.

Ging nog even terug.

Wat is dat, dat je zo geraakt wordt door een schilderij?

