Ik had foto’s gezien, maar de situatie in het echt aanschouwen is altijd anders

Toen hij ons ’s ochtends het appartementencomplex zag binnenlopen, sprong hij direct omhoog. In een mars­tempo liep hij onze richting op. Alsof hij net een bevel had ontvangen van zijn superieur in het leger.

“Goedemorgen,” zei ik met een glimlach terwijl ik hem de hand schudde. Het waren waarschijnlijk de zenuwen die hem zo ongemakkelijk deden handelen. Alle bewoners wisten dat zijn woning er niet fris bijstond. Maar hoe erg het werkelijk was, wist niemand. Hij had jarenlang niemand binnengelaten.

Nu zouden alle buren zien hoeveel troep er uit zijn woning verwijderd zou worden. Dat idee riep ongetwijfeld een enorm gevoel van schaamte bij hem op. Begrijpelijk. Ik zei dat we de woning zo snel en discreet mogelijk zouden leeg­ruimen. Dat vond hij fijn. “Jullie zijn erg relaxed,” zei hij opgelucht.

Zodra hij was vetrokken, gingen we aan de slag. Ik had al enkele foto’s gezien, maar de situatie in het echt aanschouwen is altijd anders. Zijn matras stond tussen een berg afvalzakken van pak ’m beet anderhalve meter hoog. De geur was ondraaglijk. Hoe kon hij hier slapen?

In de badkamer had hij een piepklein stuk vloer leeggemaakt om te kunnen ­douchen. Eromheen lagen tientallen lege shampoo- en douchegelverpakkingen. De ooit witte muurtegels zagen inmiddels oranje, zwart en bruin van de jarenlange schimmel- en vuilopbouw.

Naast het douchegedeelte stond het vol met vuilniszakken. Omdat alles zeiknat was, rook het hier dubbel zo heftig als in de slaapkamer. Op zijn wasbak had hij drie vervuilde theemokken staan met ernaast, schat ik, een stuk of honderd gebruikte theezakjes.

Ondanks de erbarmelijke omstandig­heden waarin hij verkeerde, probeerde hij toch – op zijn eigen manier – zo goed mogelijk voor zichzelf te zorgen. Ik vond het bijzonder om te zien, vooral omdat het in sterk contrast stond met alle andere woningen die ik heb opgeruimd.

Normaliter liggen dit soort woningen vol met de goedkoopste soorten drank, snacks en kant-en-klaarmaaltijden. Hier niet. Al het voedsel dat ik tegenkwam was biologisch gecertificeerd en vaak ook nog van het duurste merk dat je in de supermarkt kunt kopen.

Tijdens het opruimen zelf stond ik er niet bij stil. Maar achteraf gaf het me een gevoel van hoop. Hij was zich klaarblijkelijk bewust van het belang van goede ­zelfzorg. Hopelijk zou hij nu zijn woning was opgeruimd en schoongemaakt ook op andere vlakken beter voor zichzelf gaan zorgen.

Tuğrul Çirakoğlu maakt met zijn bedrijf schoon in extreme ­situaties. Hij vertelt de verhalen achter het vuil. Lees al zijn verhalen hier terug.