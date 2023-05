Ik had één boodschap voor de scholieren: onderga je lot niet als je ontevreden bent

Deze week mocht ik de Euregio literatuurprijs voor scholieren in ontvangst nemen. Een meerderheid van de stemmende scholieren in de Euregio Maas-Rijn – zowel Nederlands-, Duits- als Franstalig – had voor mijn boek gekozen. Een voorwaarde voor mijn nominatie was dat mijn boek vertaald is naar het Frans en Duits. Hoewel de Franse vertaling pas volgende week in de winkels ligt, kon ik meedoen, omdat de Franse leerlingen het al eerder mochten lezen om te kunnen stemmen.

Terwijl ik dit schrijf, kom ik nog steeds bij van de overweldigende complimenten waarmee ik overladen ben door razend enthousiaste leerlingen. “Ik heb een half uur gehuild,” zei een Frans meisje. “Ik heb het aan al mijn vriendinnen cadeau gedaan! En met m’n ouders veel discussies gehad!” zei een Turks-Duits meisje met een religieuze klederdracht. “Ik ga ook schrijven door u, over mijn eigen verhaal, en het naar u opsturen. Misschien dat ik het ook ooit kan publiceren, u heeft me heel erg geïnspireerd,” zei een Afrikaans-Frans meisje. “Het klinkt misschien heel gek, maar ik wist niet dat je als iemand met een migratie-achtergrond ook zo succesvol kan worden met een boek. Nu zie ik dat dat gewoon kan, dus ga ik het ook proberen,” zei ze erachteraan.

Toen ik de prijs in ontvangst had genomen, mocht ik de leerlingen toespreken. “Alle verandering en progressie in de wereld is in gang gezet door een klein groepje mensen die het anders wilden doen dan de rest, de grote groep,” zei ik. “Die ondanks de hoge tol die je betaalt als ‘iemand die niet meedoet’, gewoon hebben doorgezet, waardoor wij nu van die geneugten genieten en dat normaal zijn gaan vinden. Zonder Rosa Parks en Nelson Mandela had je nóg langer rassenscheiding gehad. Zonder de Franse Revolutie had het volk nog honger. Zonder feminist en eerste vrouwelijke arts Aletta Jacobs hadden vrouwen geen anticonceptie en werd je nog steeds om het jaar zwanger.”

“En dit zijn slechts enkele, willekeurige voorbeelden van mensen die voor vrijheid kozen, ook als die een grote prijs had. Nog geen 70 jaar geleden kon je niet eens scheiden of stemmen als vrouw in Nederland. Tot 1956 waren vrouwen handelingsonbekwaam, ze konden geen eigen bankrekening openen, niet werken zonder toestemming van hun man, niet alleen op reis, ze mochten zelfs geen boodschappen doen of spullen kopen zonder machtiging van hun man. Ook konden ze geen verzekeringen afsluiten of geld van de bank halen.”

“De reden dat we dat nu allemaal kunnen, zijn een paar bloedirritante, koppige, eigenwijze, onvermoeibare en zelfverzekerde voorvechters geweest, die verandering eisten. Ik heb daarom één boodschap, en verzoek aan jullie, de nieuwe generatie: trek je mond open. Praat mee, beslis mee. Neem niets klakkeloos aan, onderga je lot niet als je ontevreden bent. Niet alle verworven vrijheden zijn gegarandeerd, kijk maar naar de VS, waar abortus weer verboden wordt, kijk maar naar Iran en Afghanistan, die ooit vrije landen waren.”

Ik kreeg een staande ovatie van de leerlingen, van wie sommigen een traantje moesten wegpinken. En ik wist eventjes weer waar ik het allemaal voor deed.

