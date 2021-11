In het verzorgingstehuis hiertegenover is weer een nieuwe bewoner neergestreken.

Twee verdiepingen onder ‘De buik’. Die ik al een hele tijd niet meer uit het raam heb zien hangen, maar die wel nieuwe Feyenoordposters heeft opgehangen. Zoals altijd met de beeltenis naar de straat, de altruïst. Hallo Guus Til!

Twee verdiepingen lager.

Ik had de overgang gemist, en ook de ambulance. En het verwijderen van de vitrage om die te wassen. Het lege vakje in de gevel.

Op een dag stonden er vaasjes in de vensterbank.

Niet één, maar meteen vier. Als je iets in de vensterbank zet, moet de bewoner hebben gedacht, dan moet je het ook meteen goed doen.

Vier vaasjes dus.

Met bloemen erin.

Maar het kunnen ook plastic bloemen zijn, mijn ogen kunnen dat van die afstand niet aan.

Het zijn van die vaasjes die gekocht lijken te zijn bij Xenos, of zoiets, of Ikea. Slimme producten, want als je zo’n vaasje in je handen houdt, denk je bijna vanzelf: handig. (Ik weet niet hoe ze het doen, maar ik weet wel dat ik ook weleens thuis ben gekomen met prullen in de tas. Superhandige plastic opbergbakjes waarvan ik er al genoeg had. Een keer bleek ik een krukje te hebben gekocht. Een krukje!)

Het waren ook nog eens vier groene vaasjes. En uit het assortiment waren niet vier verschillende vaasjes gekozen, maar van twee modellen twee stuks.

Twee lage donkergroene en twee hoge lichtgroene.

Toch jammer dat er dan tussen drie groene vaasjes niet een knalrode staat. (Ooit heb ik strijd geleverd omdat ik een schilderij asymmetrisch wilde ophangen boven een wandmeubel en zij precies erboven.)

De vier vaasjes (een vergeten toneelstuk van Tsjechov). Het geeft de erachter liggende kamer een zeker cachet. Een bepaalde vrolijkheid die het leven weer wat minder ondraaglijk wil maken.

Vaak is de vensterbank een toegekeerde rug. Dan kijk je uit op de achterkant van fotolijstjes, een binnenwaarts gekeerd altaar. Van binnenuit kijkt de bewoner naar haar of zijn geliefden, en dan over hen heen de lucht in, naar het oneindige.

Er staan opvallend weinig planten in de vensterbanken.

Veel vitrages verhullen hiertegenover het zicht op wat er wel staat. Ze worden zelden opengeschoven.

Maar de vaasjes mogen gezien worden.

Ze zijn ook met zorg neergezet, die vaasjes. Van links naar rechts: een donkere, een lichte, dan een soort mandje, een lichte, en weer een donkere. Met evenveel ruimte tussen alle voorwerpen.

Een beetje een saai stilleven, toch. Maar beter dan niets, beter dan een lege kamer.

Op dat krukje dat ik ooit kocht, staat al heel lang een gele vaas. Vandaag maar weer eens bloemen kopen.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl