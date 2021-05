Ik gun u, de wereld en mezelf een beetje rust

Ik wilde deze ruimte wederom benutten om een verhaal vertellen, een gebeurtenis die misschien wel zou leiden tot een inzicht. Maar het is veel, ik hoorde, zag, voelde, rook en proefde deze week overal mensen verzuchten dat het veel was.

De radio bezweek onder de hoeveelheid informatie, de schermen zagen grauw van teveelheid, de buren lagen laveloos op de bank, links waren ze moe van teveel veel, rechts van teveel niks. In de rij voor het een of ander bezweek iedereen van het wachten op zo veel.

“Het is allemaal wat veel,” hoorde ik een adolescent in knalroze oortjes hijgen.

“Ik weet het, het is allemaal wat veel,” kwam vergoelijkend uit de keel van een politicus.

“Ik,” formuleerde een filosofische vriendin voorzichtig, “vind het allemaal wat veel,” en ze wees met haar vinger naar de wereld.

Een klein kind dat nog niet alle letters had geleerd, schreef met dikke roze letters op straat in stoepkrijt: ‘VIL’.

En daarom gun ik u, de wereld en mezelf een beetje rust. Een beetje ruimte. Een adempauze.

Hier en daar een witregel om even te bezinnen.

Een pauze om even diep adem te halen.

Het veel voor een moment af te laten glijden.

Misschien wel even de tijd nemen om terug te denken aan het mooiste moment van afgelopen week. Of iets ontroerends. Iets wat u verbaasd de wenkbrauwen deed optrekken.

Of even stil te staan bij iets zo alledaags dat het geruststellend is. Omdat het niet heel veel is maar gewoon is.

Een moment van rust.

Want onder dat veel, moeten we soms onszelf weer even tegenkomen. Onszelf begroeten en vragen hoe het gaat. En de tijd nemen voor het antwoord.

Even stilstaan voordat u weer verdergaat met de krant, de dag, het weekend, het leven.

Ben ik volgende week weer terug met een verhaal.

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

