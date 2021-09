Ik las dat de naam Augurkiesman niet meer bestaat.

Ik las die naam op de stenen van een muur van het Holocaust Namenmonument langs de Weesperstraat, waar ze zijn veiliggesteld voor de vergetelheid.

Wat een ontzagwekkend monument. Ruimer opgezet dan ik had gedacht, en niet benauwend. Het was er druk, velen gingen met hun vinger in de lucht de rijen af, tot ze een naam gevonden hadden.

Ik ging ook op zoek, naar mijn eigen achternaam, hoewel ik niet uit een Joodse familie stam.

Het is de niet te bedwingen neiging om overal waar achternamen worden opgesomd, te zoeken naar die van jou. Luguber om door de lijst van slachtoffers van 9/11 te scrollen (geen Moll). Dat je erachter komt dat in de Vietnamoorlog drie Mollen sneuvelden: Roger Ralph Moll, Steven William Moll en Wayne Tyrone Moll.

Vorige week in Berlijn maakte ik een foto van de Mollstrasse. Appte die naar mijn dochters.

‘Dit is al de derde keer,’ kreeg ik als antwoord.

In Frankrijk, waar elk dorp zijn monument voor de gevallenen in de Grote Oorlog heeft, kijk ik ook altijd even of er een naamgenoot tussen staat.

Misschien is het ook wel kinderachtig gedoe allemaal.

Ik vond twee personen met alleen de achternaam Moll op de muren van het Namenmonument.

Julie Moll 14.10.1906 – 35 jaar

Robert Moll 25.11.1891 – 51 jaar

Ik keerde terug naar de A.

Bertha Augurkiesman 18.5.1930 – 13 jaar

Je kunt heel lang naar zo’n steen kijken.

