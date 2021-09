Ik geloof niet in de uitdrukking on-Nederlands goed

Morgen komt de eerste Nederlandse Netflix Original-film uit, Forever Rich. Hij is geproduceerd door dezelfde makers die ons eerder de hedendaagse klassieker De Libi gaven: regisseur en schrijver Shady-El Hamus en zijn partner in crime Jeroen Scholten van Aschat, met in de hoofdrol Jonas Smulders. De film krijgt geen bioscooprelease, maar deze week mocht ik hem tijdens een viewing al zien op het grote doek ­in Kriterion. Spoileralert: de makers leveren opnieuw een Nederlandse klassieker af.

Voor De Libi wonnen Shady en Jeroen het Gouden Kalf voor het beste scenario. Het verhaal gaat over een Amsterdamse tiener die met zijn twee vrienden, cruisend door de stad in een rode Canta, connecties probeert te leggen om de populaire nachtclub Jimmy Woo binnen te komen.

In Forever Rich volgen we de jonge rapper Richie die op het punt staat de grootste show van zijn carrière te geven, terwijl hij een miljoenencontract aangeboden krijgt van een groot label. Maar dan wordt ie op de avond voor De Show Van Zijn Leven beroofd en gaan de beelden van de overval als een wervelwind rond op het internet. Richie zet alles op alles om zijn imago te redden en is bereid veel te riskeren. Met zijn beste vriend en tourmanager Tony (wederom een sterke rol van Daniël Kolf) racet hij in een zwarte Mercedes G-klasse van plek naar plek op zoek naar de overvallers om wraak te nemen.

Het is inspirerend om te zien hoe scenarist Shady El-Hamus in zo’n grote productie trouw blijft aan zijn thema’s. De druk bij het maken van de eerste Nederlandse Netflix Original-film is hoog, maar de makers bepalen de voorwaarden en hebben de volledige controle over hun verhaal en vertelling. Het publiek wordt uitgenodigd om vrijwillig achterin de G-klasse plaats te nemen en zich over te geven aan deze stormachtige nachtrit.

Dat is te danken aan de cinematografie van Menno Mans. Forever Rich voelt aan als een muziekvideo, terwijl het leest als een novelle van Nescio.

Meestal hoor je nu te zeggen dat de film ‘on-Nederlands’ goed is, maar ik geloof niet in die uitdrukking. Forever Rich is in al zijn toonaarden oer-Nederlands, alleen al door het perfect gecaste ensemble. Jonas Smulders en Sinem Kavus zijn bewonderenswaardig in hun eerlijke, geconcentreerde en realistische spel. Daniël Kolf en Yootha-Wong-Loi-Sing spelen rollen die hun eigen spin-off moeten krijgen. Mustafa Duy­gulu speelt ingetogen en sterk de beveiliger van Richie. En Hadewych Minis is perfect als Richies moeder.

Beter begint Netflix meer films en series te bestellen in Nederland. Forever Rich is voor ons allen een ideaal visitekaartje.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.