Op vakantie valt het altijd extra op. Vooral als er Fransen zijn. In het restaurant converseren die buitengewoon beschaafd en op een net niet verstaanbaar volume. De kinderen zitten bij de ouders aan tafel in gestreken Petit Bateaukleertjes en snijden braaf zwijgend hun haricots verts. Waarom het de Franse slag heet, is me een raadsel, want Fransen zijn in de opvoeding zo rekkelijk als de seksuele moraal van een ouderling. Ik heb deze zomer zelfs gezien dat een vader zijn dreinende dochter op het strand in de hoek zette. Wat wonderlijk is, want een strand heeft geen hoeken. Maar het kind zat ’s avonds ongetwijfeld wel weer lieflijk te dineren. Vlekkeloos. Zoals alle Fransen aan de dis.

Nee, dan onze tafel, die bezet wordt door mijn man, vader, mijzelf en twee zoons die het liefste de keurige eetzaal binnen stampen met sportsokken in van die vreselijke Adidasbadslippers. Eentje barst uit in een lied, er knalt een wijnglas om, we spelen het kaartspel pesten, wat gepaard gaat met enorm tumult, uitroepen als ‘in je reetje!’ (ik ga dit niet toelichten) en vooral veel lachsalvo’s.

Natuurlijk vind ik ons veel gezelliger dan de zwijgende zuurbekjes. Toch verlang ik, zeker nu het schoolseizoen weer begint, naar meer structuur, orde, zelfs discipline. Ik geef het toe: ik wil een Franse opvoeding.

Want het leven overkomt ons zo. Iedere week de verrassing dat de gymschoenen nog steeds kwijt zijn, discussies over bedtijden en lunch (“Nee, paprikachips tellen niet als groente”) en de opzienbarende conclusie dat het huiswerk verkroepoekt blijkt te wonen onder dertien paar ongewassen sportsokken, een pond klevende drop, een sleutelhanger in de vorm van een lachende penis en een boete wegens stoepfietsen die ik nog moest betalen maar kwijt was. Dat zou zo’n nuffige Franse moeder natuurlijk nooit overkomen.

Voor de zoveelste keer aan het eind van de zoveelste vakantie neem ik me voor het beter te doen. Ik sop de kinderkamers uit, ik koop plastic postbakjes (“Ma! Wat is dit?” “Heel handig, elk schoolvak krijgt zijn eigen laadje.” “Waarom?” “Om je losse aantekeningen in op te bergen.” “Waarom?”), ik maak nieuwe regels (“Tas uitruimen zodra je thuis komt!”), stel schermtijden op en overweeg zelfs een Excelsheet te fabrieken waarin we de avondmaaltijden kunnen invullen zodat we elkaar niet elke dag misbaarlijk en in totale verbijstering aanstaren bij de vraag wat we nou weer moeten eten.

Tevreden kijk ik om me heen naar mijn opgeruimde huis. Wat zeg ik: mijn opgeruimde leven. Vanaf nu is alles anders.

Op de eerste schooldag blijkt het goede-­voorneem-virus te zijn overgeslagen op de jongste. “Mam,” zegt hij. “dit jaar ga ik goed luisteren, gedraag ik me rustig en ben ik een keurige jongen.” Ik knik goedkeurend.

Een kwartier later, op weg naar zijn klas, zingt hij schallend door de net wakkere straat: “Wat is er lekkerder dan poepeeeeeeeen? De stront uit je billen laten floepen. Wat is er lekkerder dan kakken? Een drol uit je anus laten zakkeeeeeeen!”

Zwijgend haricots verts eten is nog ver weg.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.