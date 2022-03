‘Ik ga nu alle muziek van Russische componisten in het vuur gooien’

Wat ken ik de mensen toch slecht.

Ik lig met corona in bed en dus moet mijn hond Koos de boodschappen doen.

Tamelijk ingewikkeld.

“Ik wil niks, Koos.”

“Hoeveel wilt u daarvan, baas?”

“Ik wil niks!”

“Ja, dat zei u, maar hoeveel is dat precies?”

Opeens werd er aan de deur gebeld en begon Koos te blaffen.

“Zou je in plaats van te blaffen willen opendoen, Koos?”

“Zeker baas.”

Even later kwam hij binnen met een heel leuke envelop met allemaal hartjes en glitters. Het was een brief van Thierry Baudet.

Koos las voor: “‘Hai Teddy,’ schreef hij, ‘dat jij corona hebt gekregen komt door een complot van de Amerikaanse deep state. Als Poetin hier de leiding zou hebben, zouden we hier geen corona hebben. Maar ja, zeg dat maar eens in de pers. Ze hakken je hoofd eraf.’” De brief ging nog een tijdje door, maar Koos kan niet zo heel goed lezen en moest zijn pootje bij de letters houden.

Opeens hoorden we de brievenbus klepperen.

“Baas, dit is een heel dikke envelop. Zullen we die maar weggooien, of wilt u dat ik die ook voorlees?”

“Voorlezen, Koos.”

“Goed, dan lees ik alleen de envelop voor: ‘Aan Theodor Holman...’ Dat is het, baas, mag ik nu weer naar mijn mand?”

“Nee, je moet de brief die er inzit ook voorlezen. Van wie is hij?”

“Van Willem Engel, baas.”

“Wat schrijft hij?”

“‘Beste Tero. What vervelende dat je zik. Gelukki ist maar ne grip.’”

“Lees nou goed voor, Koos.”

“Het spijt me, dit staat er, baas. Goed, ik ga door.”

“‘Omdat zielieg jij, bied ik jou aan, danslessen. Gaan we saam danse.’”

“Toch heel aardig,” zei ik.

“O ja? O. Oké, baas.”

Koos heeft strenge normen en waarden.

Nadat hij mij had verzorgd en mij een schoon pyjamaatje had aangetrokken, zei hij: “Ik ga nu uit solidariteit de Russische Bibliotheek in de fik steken, alle muziek, platen en cd’s van Russische componisten in het vuur gooien bij de Hermitage, waar ik ook alle prentenboeken van Russische beeldende kunstenaars ga verbranden! Dat voelen ze hoor, die Russen.’’

“Koos, zou je dat nou wel doen?”

“Ja, baas. Ik wil graag in een lege Hermitage rondlopen en dat alle kunst wordt beoordeeld naar een morele maatstaf. Rusland is fout, dus die kunst is fout! Vraagt u maar aan Dolf en Claudia en zo. Die weten hoe de wereld in elkaar zit.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

