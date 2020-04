‘Ik ga dus dood,’ zegt de 70-jarige vrouw zachtjes

Beeld Artur Krynicki

Voor de 70-jarige gepensioneerde onderwijzeres met een voor­geschiedenis van jarenlang chronisch longlijden en nu op de spoedeisende hulp met hoge koorts, ernstige kortademigheid en lage zuurstofwaarden in het bloed, is het geen verrassing als ik vertel dat ze een coronavirusinfectie heeft. “Ik ga dus dood,” zegt ze zachtjes. Het is moeilijk om haar tegen te spreken. Het is sowieso lastig om volledig gehuld in plastic en met mond-neusmasker en perspex gezichtsbeschermer zelfs maar de geringste non-verbale empathie te tonen.

Ondanks haar ernstige ademhalingsstress kan ze toch glimlachen. Ze zegt: “Ik heb een maand geleden met de hele familie mijn zeventigste verjaardag gevierd en het was een geweldig feest. Het enige wat ik nog wil meemaken is mijn eerste achterkleinkind te zien, mijn kleindochter staat op het punt om te bevallen.” Ze zou eigenlijk aan de mechanische beademing moeten, maar ze is vastbesloten dat ze dat niet wil, want ze weet dat dit een zeer belastende behandeling is en dat de kans minimaal is dat ze er van afkomt of überhaupt overleeft.

We komen overeen dat we het proberen met een opname op de gewone afdeling en niet-invasieve beademing. Niet invasieve beademing is een manier om onder druk veel zuurstof de longen in te persen via een mond-neusmasker. Minder belastend voor de patiënt en makkelijker af te bouwen als het beter zou gaan. Italiaanse waarnemingen bevestigen dat niet-invasieve beademing bij ongeveer de helft van de patiënten mechanische beademing met een buisje in de keel kan voorkomen. Het grote probleem is echter dat we onvoldoende niet-invasieve beademingsapparaten hebben.

Onze briljante intensivecarehoogleraar Mervyn Singer liet het er niet bij zitten. Geïnspireerd door een minstens twintig jaar oud prototype van (nota bene) Philips genaamd Whisperflow, wist hij met hulp van de afdeling engineering van onze universiteit, en met fantastische inbreng van een team Formule 1-ingenieurs van Mercedes, een nieuw apparaatje te ontwikkelen dat uitstekend niet-invasieve beademing kan genereren. En het kan met 3D-printing onmiddellijk met honderden per dag worden geproduceerd. Na succesvolle testen bij vrijwilligers en patiënten en een duizelingwekkend snelle toestemming van de registratieautoriteit in Engeland zijn inmiddels duizenden van deze apparaatjes verspreid over Britse ziekenhuizen. De blauwdrukken van deze mooie uitvinding, inmiddels met een tweede en verbeterde versie, zijn gratis voor iedereen ter wereld beschikbaar gemaakt.

Ik ga elke dag even kijken bij de 70-jarige onderwijzeres. Ze doet het wonder boven wonder heel goed aan de niet-invasieve beademing met ons nieuw ontwikkelde kleine apparaatje. Ik denk dat ze het gaat redden en zelf is ze ook met de dag meer optimistisch. Ze straalt zelfs als ze me op haar iPad een foto van haar gisteren geboren achterkleinzoon laat zien. Haar kleindochter heeft besloten hem Mervyn te noemen.

Marcel Levi is CEO van University College London Hospitals. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het AMC.

