Ik ga Churchill even appen en hem vragen wat hij zou doen

Eergisteren hoorde ik al dat bepaalde ministeries in Kiev onbereikbaar waren. Gehackt.

Waarom lukt het de Oekraïeners niet Russische ministeries lam te leggen? In een land met meer dan 40 miljoen inwoners moeten toch enkele whizzkids zitten?

En wij, hier in Nederland, moeten toch ook iets slims kunnen bedenken? Het lukt kinderen van veertien om alle ziekenhuizen en vliegvelden plat te leggen, dus moet het toch ook kunnen lukken om een computervirus in het Kremlin of daar in de buurt te plaatsen?

Ik voer hier oorlog vanuit de leunstoel en schreeuw bevelen tegen mijn computer die slecht naar me luistert.

Vanaf nu krijgen we geen of valse informatie, zegt mijn computer. We komen te leven in een sfeer van onwetendheid, onzekerheid en onvermogen. In zo’n sfeer gebeuren zaken die onbegrijpelijk zijn. De tegenstrijdigheden zullen hoogtij vieren. In buitenwijken wordt gevochten, in het centrum gaat men gewoon naar school en kantoor.

Zo wordt er gespeeld, gesjoemeld, noem het zoals je wilt, met de moraal, de waarheid en de beelden die als een kudde kameleons door de ether galopperen. Keiharde woorden die van piepschuim blijken te zijn en zoete zinnen die tot gevolg hebben dat moeders met kinderen worden vermoord. Verkrachting is trouwens het loon van de overwinnaars.

De Navo mag Rusland niet aanvallen in Oekraïne, maar Poetin hoeft zich niet aan de afspraken te houden. Waarom wij dan wel? Omdat er anders een wereldoorlog uitbreekt?

Ik kijk naar de televisie en zie toe hoe een land wordt veroverd. Een kat die alle muizen opeet. Het is masochisme: want het lijkt vooralsnog of Oekraïne onmachtig is.

Is Chamberlain al naar Moskou gereisd? Is Churchill al opnieuw benoemd tot minister-president? Zit onze koninklijke familie al in Canada? Ik geloof dat Mussert tegenwoordig Thierry heet.

Wij willen ‘maximale sancties’ opleggen, zegt Rutte. Staat die wil van Rutte niet achter een te grote Europese deur?

Poetin wil dat een marionet in Oekraïne de leiding krijgt met buikspreekpoppen waarin een Russische hand zit als ministers.

Op de televisie legt een Nederlandse ex-generaal uit dat Europa totaal geen militaire kracht heeft tegenover Rusland. We kunnen alleen iets uitrichten in Navo-verband als de Amerikanen zich ermee bemoeien.

Ik ga Churchill even appen en hem vragen wat hij zou doen tegen Herr Poetin.

Vermoedelijk iets dat in het geheim moet worden besloten, waar we hem eerst heel dankbaar voor zijn en zeventig jaar later om zullen verafschuwen omdat we het dan immoreel vinden.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.