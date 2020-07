‘Ik durf gewoon geen eigen mening meer te denken’

“Wat dub je?”

“Taboefobie.”

“Wat is dat?”

“Ik vrees de taboes die ik denk. Ik krijg steeds meer taboes in mijn kop en die maken mij benauwd, waardoor ik monddood raak.”

“Hm, kun je een voorbeeld geven?”

“Ik vind dat Trump wel eens iets goeds doet…”

“WAT?”

“Ja, en ik vind Biden een slappeling!”

“Zeg, doe normaal!”

“Bedoel ik. Ik zal dit nooit in het openbaar zeggen, maar…”

“Wat een krankzinnige gedachten zeg. Heb je er nog meer?”

“Ja, ik…”

“Niet over Baudet en Wilders toch?”

“Nou, ik…”

“Dat wil ik niet horen!”

“Oké, oké… Even denken… O ja. Ik vind die hele Black Lives Matterbeweging stomvervelend geworden en eigenlijk meer kwaad doen dan goed. Ze werken discriminatie in de hand.”

“WAT?”

“Sorry.”

“Wil je racisme ontkennen? Wat is dit voor idiotie?”

“Nee, er is racisme maar…”

“Hou op! Hou op! Hou op met die idiotie!”

“Sorry.”

“Straks ga je nog zeggen dat je voor een Nexit bent of dat de gulden terug moet.”

“Wil jij ook nog een glas wijn? Lekkere wijn hier.”

“Ben je voor een Nexit en wil je de gulden terug?”

“Ik neem nog een glas wijn. Ober!”

“Je bent voor! Wat gevaarlijk! Erg gevaarlijk! Je hebt ook een verantwoordelijkheid hè.”

“Ja, maar ik heb ook een mening en…”

“Hou toch eens op met dat oeverloze gelul over de vrijheid van mening. Dat is zo rechts! Daar is iedereen het wel over eens! Vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je domme dingen mag zeggen!”

“Nou, ik…”

“Nee, dat is dom, met je ‘Trump doet wel eens goede dingen.’ Wat doet hij dan goed?”

“Geen oorlog.”

“O, lekker belangrijk! De man is trouwens een massamoordenaar met z’n gebrek aan leiderschap bij Covid-19.”

“Maar percentueel gezien… 328 miljoen inwoners, één procent is 3,28 miljoen, er zijn 150.000 slachtoffers, dat is…”

“Walgelijk, walgelijk! De man is een massamoordenaar. Hij moordt zijn eigen volk uit.”

“Nou, hij zegt stomme dingen en misschien, bij corona…”

“En dan de EU… Zeker omdat wij moeten betalen voor de Italianen!”

“Door jou heb ik nou weer last van mijn taboe­fobie. Ik durf er gewoon geen eigen mening meer te denken. Krijg ik het benauwd.”

“Je houdt er echt vies witte gedachten op na! Zeg sorry daarvoor!”

“Sorry.”

“Toch zal ik een brief naar de krant moeten schrijven!”

“Maar geen advertentieboycot, alsjeblieft… ­Alsjeblieft?”.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.