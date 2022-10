Ik druk een kus op mijn vaders voorhoofd, de eerste en de laatste die hij van mij krijgt

De tuin is een wildernis.

De petanquebaan zit onder het onkruid. De watertonnen lopen over. Overal blad. Verval.

Herfst.

Binnen ligt mijn vader die vanochtend is overleden.

Ik loop wat door de tuin, ik zie mijn vader een struik opbinden.

Het gras moet nodig gemaaid.

Ik verlang naar de geur van gemaaid gras.

Ik heb dit jaar een paar keer het gras gedaan met de elektrische grasmaaier. Geen werk voor mijn broze vader en mijn moeder met haar twee kunstknieën.

Mijn vader die met een stok de tuin in kwam om te kijken of het grasmaaien wel goed ging. Die me, als was ik een tienjarige, waarschuwde niet over het snoer te rijden.

Hoe ik het in de bak van de maaier opgevangen gras achter twee kleine bomen op de composthoop gooide en een tijd met gesloten ogen stond te ruiken.

Dat was voorjaarsgras.

Nu wil ik het najaarsgras ruiken.

Ik loop over de petanquebaan waar we in de jaren negentig jaarlijks met de familie speelden om de wisselbeker. Hij had van de fabriek waar hij werkte een aantal bielzen laten komen om de baan mee af te zetten. Hij had ook een stenen roller om de baan mee te egaliseren. Een broer nam weleens een zak gravel mee om over de baan uit te strooien. Ik had een boekje met spelregels gekocht. We namen het uiterst serieus. Er waren genoeg goede sets boules (ik heb JB’s).

Mijn vader heeft twee keer de finale gewonnen, waaronder één keer van mij. Met 15-2.

Ik heb hem niet laten winnen, want ik kan niet zo goed tegen verliezen.

De beker staat op de kast achter het bed waar hij nu in ligt af te koelen.

Ik blijf nog even in de tuin. Over niet al te lange tijd komen ze mijn vader halen om hem naar het uitvaartcentrum te brengen, waar hij in een koelcel zal worden geschoven.

Misschien dat ze zullen vragen of iemand mijn vader zou willen wassen. Ik zou daarover moeten nadenken.

Ik ruk wat gras uit de grond en snuif eraan. Daarna ga ik weer naar binnen.

Aan de klink van de deur naar de hal hangt een kleerhanger met een grijze broek een rood-wit gestreept overhemd en zwarte bretels.

Dodenkleding.

Er wordt aangebeld. Twee in het grijs geklede uitvaartmedewerkers komen binnen, een man en een vrouw. Ze vragen of we erbij willen zijn als mijn vader van het bed op de brancard wordt gelegd.

Iedereen staat op om de kamer te verlaten. Behalve mijn moeder en ik.

Ze schuiven eerst een laken onder mijn vader.

“Dan gaan we nu de brancard halen,” zegt de man.

Ze verlaten de kamer.

Ik sta op en loop naar het bed.

Daar ligt hij. Die man bij wie ik nooit heel dicht in de buurt ben gekomen.

Ik buig me voorover. Ik druk een kus op zijn voorhoofd.

De eerste en de laatste kus die hij van mij krijgt.

Als ik weer zit, wordt de brancard binnengereden. Met het laken brengen ze hem over op de brancard. Bij het overhevelen zie ik een naakt been van mijn vader. Op de knie een witte pleister.

Dat ontroert me zo dat ik mijn ogen voel prikken.

Als mijn vader op de brancard ligt, met zijn laatste set kleren op zijn buik, wordt hij met de flappen van het zeil ingepakt en vastgesnoerd.

De vrouw trekt het dekbed netjes over het ziekenhuisbed en legt een bloem op het kussen.

Buiten wordt de brancard in het busje van de uitvaartmaatschappij geschoven. De medewerkers maken een lichte buiging naar ons. Ze stappen in en rijden langzaam de oprit af.

“Dag pa,” mompel ik.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.