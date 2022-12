Ik denk elke keer aan een filmset als ik de bewaker voorbijfiets

Ook zo’n stukje stad waar je de toeristen de stuipen op het lijf kunt jagen.

Vanaf brug 201, die de Oudezijds Voorburgwal overspant en ook bekendstaat als de Sleutelbrug, kun je je op je fiets zo lekker omlaag laten storten de Grimburgwal op.

Voorbij Galerie Mokum en het poortje naar Kapitein Zeppos en verder.

Er lopen altijd mensen midden op de weg. Meestal toeristen. Ze schrikken van het gebel van de fietsers, maar snappen vaak niet dat ze dan even opzij moeten.

Ik doe daar aan mee, aan dat gebel bedoel ik, maar niet op een fascistoïde manier (met woest geschreeuw). Ik wil gewoon de vaart erin houden en probeer vriendelijk maar kordaat te tringelen.

Een bekend beeld in de straat, die nadat de Nes is gekruist, Langebrugsteeg heet, is de man die tegenover kantoorboekhandel Akkerman staat.

Keurig gekleed, in deze tijd van het jaar in een mooie, lange, donkere overjas.

Voor de deur van Lyppens.

Lyppens is zo’n zaak waar je al eeuwen voorbij komt, zonder er binnen te zijn geweest. Ik, in ieder geval. (Staat op menig gedachtenlijstje moet-ik-altijd-nog-eens-doen-in-Amsterdam.)

De juwelier is een begrip in en ver buiten Amsterdam. Ze verkopen er ook tafelzilver. Ik vind dat een heel mooi en ook wel mysterieus woord. Tafelzilver. (In de oorlog is er heel veel tafelzilver in tuinen begraven.)

En er staat dus altijd een bewaker voor de deur. Of moet je het meer vriendelijker woord beveiliger gebruiken? Er is er een die er niet afschrikwekkend uitziet, maar wel als die ene badmeester van vroeger die vriendelijk was, maar je ook genadeloos in een ijzeren greep nam en je eruit gooide als je te veel aan het klieren was.

Ik moet elke keer aan een filmset denken als ik er voorbijfiets. Had zo in Ocean’s Thirteen gekund, bijvoorbeeld.

Ik vraag me ook elke keer af of die man, het is niet altijd dezelfde, voor de deur iedereen in de gaten houdt die voorbijkomt. Of hij bewapend is. Of het hem opvalt als er iemand verdacht vaak langsfietst. Of hij let op mannen in regenjassen die, tegen een muur in de Nes geleund, een sigaret opsteken. En of de man voor de deur dan denkt dat diegene aan het verkennen is. Voor een spectaculaire roof van het tafelzilver. (Ik lees te veel thrillers. Waarschijnlijk is zo’n man een klantentrekker.)

Een paar dagen geleden sjeesde ik de brug af. Duim bij de bel.

Ik was al voorbij Lyppens gefietst toen het kwartje viel. Er had iets aan het plaatje ontbroken.

Ik keek om. Er stond niemand voor de deur. Tenminste, als ik het goed had gezien met al die toeristen bij de ingang.

Toen ik weer voor me keek, liepen er vier man naast elkaar over straat. Natuurlijk met die malle wintermutsen op waaraan je de toerist herkent (er staat heel groot Amsterdam op).

Ik had geen tijd om te bellen, remde heel hard en strandde in de muur van mannen.

Ze waren heel vriendelijk, keken me bezorgd aan, maar gingen niet opzij (de toerist is de fietser aan het verslaan).

Ik stond dwars op de weg.

Achter me hoorde ik iemand verwoed bellen.

Snel keek ik nog eens om. Er stond gewoon een man voor Lyppens. Het was de badmeester. De orde was hersteld.

