‘Ik denk dat ze atoombommen gaan gooien. Of Oekraïne gaat in de pan worden gehakt’

‘We besloten om het te vieren,” zei de oude man.

“Omdat we… als ik het zeggen mag… we nog steeds van elkaar houden,” zei de oude vrouw.

“Omdat we al zo oud zijn, denkt iedereen dat we binnenkort doodgaan of zoiets. En dat dit de laatste keer is dat we elkaar nog kunnen zien,” zei de oude man.

“Nou Wim,” zei zijn oude vrouw, “we zijn al oud en we kunnen ieder moment doodgaan. Maar we zijn niet ziek en we genieten nog van het leven. Dat is toch de reden dat we dit feest geven?”

‘’Het woord feest… Het is meer een bijeenkomst, een receptie; vijftig jaar bij elkaar is een hele tijd,” zei de oude man.

“En we houden nog steeds van elkaar,” zei de oude vrouw.

“Ja… en we houden van het leven… Maar of het leven van ons houdt…”

“Wat bedoel je?” vroeg zijn vrouw.

“We houden van elkaar, we houden van het leven, maar we hebben ook…”

“Het is een feestdag, Wim!” zei de oude vrouw… “Alsof ik er geen verdriet over… heb gekend… Ik gebruik expres voor deze dag de voltooid tegenwoordige tijd… Heb gekend. Voltooid.”

“Dat snap ik liefje, maar Theodor kent ons al lang, hij weet…”

“Hou op, Wim… Het is een feestdag.”

“Het is wel zo,” zei de oude man, “dat we deze receptie geven omdat we de wereld… hoe zal ik het zeggen… Ik denk niet dat er vrolijke tijden aankomen. Dan hebben we dit maar gehad.”

“We hebben sowieso een rijk leven, Wim.”

“Jawel, maar… Ik denk dat ze atoombommen gaan gooien. Dat kan gewoon niet anders. Of Oekraïne gaat in de pan worden gehakt. En alles wat leuk is, bakkers, slagers, cafés, verdwijnt ook. De prijzen stijgen en stijgen. Het kan gewoon niet goed gaan. Dat merk je aan alles. En wat komt hier ons land binnen? Ik discrimineer niet, ik ben nog steeds van de PvdA, maar zijn er huizen voor die nieuwelingen? Is daar werk voor, is daar… En de PvdA… die gaat naar GroenLinks. Dat is net of je van een grachtenpand een tochtige blokhut maakt.”

“Toe nou, Wim, we hebben een feest. Misschien moeten we even drankjes gaan halen,” zei de oude vrouw.

“Ja…” zei de oude man.

“We hebben zo vaak tegen elkaar gezegd: we moeten hier even doorheen. Toch? En we zijn er altijd doorheen gekomen.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.