Ik heb dus corona en wanneer ik ziek ben, moet ik al mijn vermogens inzetten om niet in paniek te raken.

“In Kiev was op het nieuws dat mijnheer Holman corona heeft!” hoor ik.

Wat? Dat is echt niet leuk! Waarom zeggen ze dat? Ik vind het ook onsmakelijk. Er vallen daar duizenden doden en dan gaat het over mij. Ik zet onmiddellijk de radio uit. Even de talkshows terugkijken.

“Mevrouw Gündogan, u heeft mijnheer Holman betast waarna hij corona heeft gekregen. Hoe zit dat precies?”

Wat lult dat wijf? Zij heeft mij helemaal niet betast. Ik ken haar helemaal niet.

“Ja, ik heb hem betast. In heb hem de kleren van het lijf gerukt en toen werd hij erg bang…”

Verdomme, waarom moet dat op tv? Dit is nepnieuws. Ik ga een proces tegen haar beginnen.

Ik ga snel naar een andere talkshow. Daar is de quiz: wie heeft de leukste generaal buiten dienst om te vertellen over Oekraïne.

Wie is die grijze Indo? Vast een oud-kniller.

“Generaal Holman, wat denkt nu dat er gaat gebeuren?”

“Totale vernietiging. Dat denk ik. Ik denk dat het atoomwapen moet worden ingezet. Nuke Moskou! Dat is verreweg het verstandigste.”

Kan die man zijn mond houden? Alsjeblieft. Ik smeek jullie. Waarom heet hij Holman en lijkt hij op mij?

“Zo’n atoomwapen is al eens gebruikt en daar heb ik mijn leven aan te danken,” zegt de generaal buiten dienst.”

Het is verschrikkelijk. Het is ook niet waar. Ik moet ze laten weten dat ik die generaal niet ben. Wat een zieke zak is het. En verdomme: hij wint die quiz. Iedereen is enthousiast over zijn standpunt over het atoomwapen.

Snel ga ik naar de persconferentie van Rutte. Live.

Waarom sta ik daar naast Rutte? Hij zegt dat ik een videoboodschap ga opnemen voor het volk van Oekraïne om ze een hart onder de riem te steken. Waarom zou het volk van Oekraïne daarop zitten te wachten? Ik word er gek van. Ik heb koude koorts.

Mijn hoofd barst open. Er kruipt een coronafamilie uit. Vluchtelingen.

“Dank u dat we bij u mogen verblijven, mijnheer Holman.”

“Nee, jullie moeten weg. Weg! Nu.”

“Heel erg veel dank. We hebben het zeer naar onze zin. Zo fijn al die knuffels, al die mooi oude truien en die spijkerbroeken.”

“Ik heb al geld op giro 555 overgemaakt. Ga naar het Kremlin!”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.