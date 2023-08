Als onderwijzer had Vadim het naar zijn zin. Hij hield van zijn vrouw, zijn kinderen, de kinderen van zijn klas, van Moskou en van zijn huis.

Maar hij wist wat er in Oekraïne gebeurde. En dat vond hij gruwelijk, misdadig, stom en wreed.

Omdat hij op een feest van zijn schoonvader dronken was geworden en tekeer was gegaan tegen Poetin, stonden er gisteren twee mannen voor zijn deur en moest hij meekomen. Hij wist wat er zou gebeuren. Hij zou stevig verhoord worden.

Eenmaal in het kantoortje acteerde hij ontspanning.

“Je hebt gezegd dat je wil dat de nazi’s winnen,” zei een agent die zich niet had voorgesteld.

Hij schudde zijn hoofd en zei: “Ik weet niet hoe ik hier kom. Ik heb wel een vermoeden, maar het is een misverstand.”

“Een misverstand? O! Hoezo?”

“Het is een misverstand omdat het absoluut niet waar is. Ik ben uiteraard een groot voorstander voor het verslaan van die Oekraïense nazi’s. Ik sta achter onze regering! Hoe kunt u daar anders over denken?”

“Vele mensen hebben je gehoord. En zich aan je geërgerd. Ze vinden je gevaarlijk.”

“Ja, ik heb me op dat feest aangesteld. Maar je had moeten zien wat voor feest het was. Het was geen feest, Allemaal saaie pieten. Ik ging drinken en verveelde me. Ik dacht, ik ga die mensen de stuipen op het lijf jagen.”

Hij glimlachte breed.

De jongeman die hem verhoorde, moest ook glimlachen.

“Vertel eens wat je eigenlijk weet van onze speciale operatie?” vroeg hij, terwijl er een tweede functionaris bij kwam zitten.

Vadim vertelde ongeveer wat hij wist. Niet te gedetailleerd en hij maakte fouten. Hij wond zich zogenaamd op als hij over Zelensky sprak.

“Tja…,” zei éen van zijn verhoorders, “ga maar naar huis en doe dit nooit meer. Je hebt een vrouw en kinderen en een mooi beroep. Verpest het niet. Maak geen grappen op een saai feest.”

“Het was stom van me,” zei hij, “maar al die ouwe klootzakken…”

Even later stond hij buiten.

Aan de overkant van de straat zag hij één van zijn leerlingen. Hij liep snel de andere kant op.

Toen hij bij de hoek was huilde hij omdat de angst niet was verdwenen. Hij voelde zich een verrader.

“Wat had ik anders moeten zeggen?” zei hij tegen zichzelf. Hij was woedend, moedeloos.

“Dag schat. Waar was je?” vroeg zijn vrouw.

Hij ging meteen naar bed.

Hij wilde er niet zijn.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.