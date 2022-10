Ik dacht aan een Verbond van Rietjesploppende Snackbareigenaren

Beeld Sjoukje Bierma

Mijn vriend Hartjes wees me terecht.

We slenterden door De Pijp.

“De Pillenbrug, beste, dat was niet de Oudekerksbrug.”

“Huh?”

“Waar jij van je fiets af moest, dat was de Oudekerksbrug, niet de Pillenbrug.”

“O?”

“Je zat er een paar bruggen naast.”

“Maar Jo zei dat, en die woonde er toen in de buurt.”

“Jo. Die voetballer? Uit Limburg?”

“Ja, hij heeft die brug een keer aangewezen toen we daar ergens in een kroeg de eerste overwinning van het seizoen vierden. Het was al in december.””

Hartjes keek moeilijk.

“De Varkenssluis, dat was de Pillenbrug, over de Oudezijds Voorburgwal. Tussen de Damstraat en de Oude Doelenstraat.”

Ik probeerde me die brug voor de geest te halen.

“Ik heb er weleens een paar pilletjes gehaald,” zei Hartjes, “gewoon uit nieuwsgierigheid. Maar Fietje vond er niets aan.”

“Dat heb je nooit gezegd.”

“Omdat ik wist dat jij zo antidrugs was.”

“Ik?”

“Begint je brein al te verweken? Kom, laten we bij Gambrinus even gaan zitten, ik heb last van mijn voet.”

Hartjes woonde eind jaren tachtig een tijdje in de Bethaniëndwarsstraat. Het straatje schuin tegenover antiquariaat Kok.

“Was daar dan op die Varkenssluis ook een snackbar waarvan de eigenaar de junkies sarde,” zei ik, toen we binnen zaten en koffie hadden besteld.

Hartjes keek op.

“Op jouw Pillenbrug?” verduidelijkte ik.

Nu was het hartjes beurt om “Huh?” te zeggen.

“Op mijn Pillenbrug,” zei ik, “was er zo’n snackbar. De verslaafden bestelden een milkshake, maar alleen om zo aan een rietje te komen waarmee ze hun zojuist gekochte waar naar binnen wilden snuiven. De snackbareigenaar pakte dan een exemplaar uit de doos – die voor grijpgrage handen veilig ergens achter de toonbank stond – en stak het rietje steevast met een ferme plop in de milkshake. Tierende junkies en een lachende snackbareigenaar.”

Ik had er een gebaar bij willen maken, maar Hartjes was me voor en plopte een imaginair rietje in een imaginaire milkshake.

Hij begon te lachen.

“Dat is een urban myth,” zei hij.

Ik keek hem aan.

“Echt?”

“Ja, dat zeggen ze van alle zaken die op de Wallen zaten.”

“Goh…”

“Heb je het weleens zien gebeuren dan?” zei Hartjes.

“Nou, nee.”

Ik dacht aan een Verbond van Rietjesploppende Snackbareigenaren en nam een slok van mijn koffie.

“Bij mij op de hoek had je toen een snackbar met een zeer zoet assortiment. Vooral pakken vanillevla. De junkies hielden van zoet. En vloeibaar, want de meesten hadden zulke slechte gebitten dat ze nog maar nauwelijks konden kauwen. Ik denk niet dat er ergens meer pakken vla doorheen gingen dan in die tent.”

Ik vroeg me af wanneer ik voor het laatst vanillevla had gegeten.

“Ze verkochten ook rietjes. Per stuk,” zei Hartjes. “Met van die rode en blauwe spiralen erop. “Dat van die snackbareigenaar is gewoon een mooi verhaal.”

Hij gaf zijn koekje aan een hond die al een tijdje bij zijn stoel zat.

“Zullen we weer verder?”

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad.

