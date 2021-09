Ik betaal voor de hertenbiefstuk van Willem Alexander en steun dus de liquidatie van Bambi

Het zijn van die berichten die je eigenlijk niet begrijpt: de koning krijgt vanaf 2022 geen subsidie meer als hij park Het Loo weer afsluit.

Kreeg de koning dan subsidie? Hoeveel miljoen zijn die kroondomeinen eigenlijk waard?

Als ze daar een klein stukje van zouden verkopen, zouden ze geld genoeg hebben om zelf de resterende domeinen te onderhouden. De Oranjes zijn namelijk grootgrondbezitter. En het is heel vreemd dat u en ik belasting moeten betalen zodat zij niet alleen hun tuin kunnen onderhouden maar er ook kunnen jagen. Anders gezegd: ik betaal voor de hertenbiefstuk van Willem Alexander. Ik steun dus de liquidatie van Bambi.

Nou dacht ik dat onze koning onmiddellijk een heraut op een paard uit de koninklijke stallen door het land zou laten galopperen om op pleinen en markten te toeteren dat hij met ingang van heden de koninklijke domeinen voor altijd zou openstellen voor ons, zijn volk.

Maar nog geen 24 uur nadat ik had gelezen dat er met een subsidiestop werd gedreigd, las ik dat Zijne Koninklijke Hoogheid toch van 15 september tot 25 december het kroondomein Het Loo afsluit.

Vermoedelijk om bambi’s te schieten, maar er komen geloof ik ook everzwijnen voor en wie wil er niet een lekker stuk Schweinefleisch die een mooie koninklijke kogel in z’n vette kont heeft gekregen?

Wat is het toch met ons koningshuis? Lezen ze geen kranten? Kijken ze geen tv? Ze doen niet ‘een beetje dom’, ze doen constant dom. Ze zijn dom! Of het nou om een motorjacht gaat, een zomerkasteel ergens in Afrika of Griekenland, een vakantie midden in coronatijd of, zoals nu, toch een kroondomein sluiten waar hij open moet. Ze doen maar.

Maar laten we eerlijk zijn: dat past bij een monarchie in verval. Zo aan het eind van hun bestaan, als ze al het meeste is ontnomen en ze alleen nog een symbolische functie hebben, zie je dat ze vreemde dingen gaan doen. Autoraces organiseren, jachtpartijen houden, het opkopen van de halve hoofdstad, et cetera, want rijk zijn ze wel (ze hoeven namelijk geen belasting voor hun grond te betalen, zie artikel 40 van de Grondwet).

Het is krankzinnigheid. De gedegenereerde Nero-genen gieren namelijk door hun blauwe bloed en voordat je het weet organiseren ze een coup met wat halvegare royalisten en hangen ze in Den Haag wat intellectuelen op het Groene Zoodje bij de Vijverberg.

Pas dan worden ze weggejaagd.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

