Ik was bij de Action waar ze vulpennen verkopen voor nog geen 2 euro (en die best goed zijn) en hoorde naast mij een man tegen een vrouw zeggen: “Ik heb toch het idee dat alles wat ik koop immoreel is.” De zin trof mij en ik kon niet anders dan me omdraaien en vragen: “Hoezo?”

De man haalde zijn schouders op en zei: “Alles is waarschijnlijk in China gemaakt. De lonen zijn daar idioot laag, de arbeidsomstandigheden slecht en ze concurreren bij ons alles weg.”

Mijn cafévriend Simon kon ik helaas niet bellen. Hij is een groot voorstander van het moderne Chinese kapitalisme en vindt China sowieso een voorbeeldstaat en is ervan overtuigd dat dat land een steeds grotere invloed gaat krijgen op onze samenleving, en toch lukt het me om geen ruzie met hem te krijgen.

Morele of immorele aan­kopen, je wordt er steeds vaker mee geconfronteerd en het beïnvloedt mijn lust in alles.

Te veel vlees is immoreel, dus ook kip is immoreel, de plastic verpakking om de appeltjes is immoreel, laat staan het plastic om de rechte komkommer, rechte komkommers zijn trouwens ook immoreel, want wat is er mis met de kromme komkommer, kleding uit India is immoreel vanwege kinderarbeid, een lekkere diesel is immoreel, boeken via Bol.com is immoreel, een huis kopen voor 50.000 meer dan de vraagprijs is immoreel – ik kan doorgaan.

De jaren zeventig werden weer wakker in mijn hoofd. Mijn vriendin Rachel vond elke aankoop uit Duitsland (vanwege WO II) en Amerika (vanwege Vietnam en kapitalisme) immoreel en dat betekende dat ik drie maanden (zo lang duurde onze verhouding) in nette kriebelbroeken liep, want de spijkerbroeken kwamen toen nog uit Amerika.

Ik heb mij later vreselijk geërgerd aan het feit dat we geen Jaffasinaasappelen mochten kopen vanwege ‘de Palestijnen’.

Het is negatief-idealisme waardoor overal verbods­borden worden neergezet.

Echter, ik ben een vrij mens. Ik bepaal zelf wel wat moreel verantwoord is.

Zo’n Chinese vulpen schrijft uitstekend, zo’n kapitalistische spijkerbroek zit als gegoten en mag ik u uit het Beloofde Land de wijn Joseph aanraden?

Ik lees immorele non-fictie om mij te informeren. Sommige van mijn lievelingsschrijvers gedroegen zich absoluut verderfelijk. Er zijn veel lezers die mij ook ongemeen immorele gedachten verwijten. En toch zie ik, als ik omhoog kijk, een aureool van ethische wijsheid rond mijn hoofd.

Kijk maar.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.