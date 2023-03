‘Ik ben verdrietig en wil dat voor de rest van mijn leven blijven’

Er is een moment, bedacht ze, dat mijn leven er niet meer toe doet. Dat moment is nu. Ze liep in de regen door Moskou en was verbaasd dat iedereen zo vrolijk was.

Haar man was dood, haar beste vriendin was dood, haar ouders waren al voor de speciale operatie gestorven en ze wist dat ze te laf was om zelfs aan de weinige mensen die ze nog kende te vertellen dat ze tegen de oorlog was. Ze vond de oorlog onrechtvaardig en onmenselijk, absurd en belachelijk. Wat had de dood van haar man en haar vriendin voor zin gehad? Een waarom besefte niemand dat de zinloosheid van hun dood háár leven zinloos maakte?

Ik leef als een dode, dacht ze. Als een dode zou leven als ik wilde hij nog doder zijn.

“Hee Tatiana!”

Ze draaide zich om en zag Vadim, een vriend van haar man. Hij liep op haar af en condoleerde haar.

“Dank je… Ik ben blij dat je nog leeft. Hoe was het aan het front?”

Vadim keek haar wat langer aan en fluisterde: “Verschrikkelijk.”

“Dat zijn de twee woorden die ik nou al dagen hoor: gecondoleerd en verschrikkelijk.”

“Het spijt me. Ik wil je niet verdrietig maken.”

“Je maakt me niet verdrietig. Ik bén verdrietig, en wil dat voor de rest van mijn leven blijven.”

“Ben je depressief, Tatiana?”

“Als dat zo is, vind ik het een eer om depressief te zijn.”

Vadim zette zijn boodschappentas neer: “Is er iets waarmee ik je ook maar een heel klein beetje blij kan maken?”

Tatiana dacht na. “Dood Poetin. En als je dat niet lukt, vlucht dan. Ga niet meer naar het front.”

Vadim schudde zijn hoofd.

“Ik vind het juist een eer om eventueel voor Rusland te sterven. We vechten tegen de nazi’s, net als toen. En nu blijk jij ook een nazi te zijn.”

Hij pakte zijn boodschappentas en verliet haar. Borst vooruit. Boos en met het hoofd geheven. Trots op een illusie.

Toen ze hem zo weg zag lopen bedacht ze opnieuw dat haar leven er niet meer toe deed.

Wat ik zeg wordt niet begrepen en wat ik begrijp wil men niet weten, dacht ze.

Tatiana liep door.

In dit land lopen er tussen de mensen te veel onrechtvaardige doden.

Ze liep naar huis. In de badkamer opende ze het medicijnkastje en pakte het doosje dat ze nodig had.

