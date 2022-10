‘Ik ben van de melkboer nou goed, wat maakt het allemaal uit’

Soms weet je niet meer hoe een gesprek nou precies begint. Is het een blik, een onverwachte glimlach? Twee mensen die tegelijk een bakabana bij de toko willen bestellen? Of die tegelijkertijd naar de grond duiken om iets wat gevallen is op te rapen, hun hoofd daarbij tegen elkaar stoten en daarom moeten lachen? Hoe dan ook, al wachtend op mijn bestelling bij mijn lokale toko hoor ik een jongen vertellen dat hij half Egyptisch, half Chinees is. Even bekijken we, de andere aanwezigen, hem onderzoekend.

“Wat bijzonder,” zegt een dame geheel in het groen gestoken met een platinablonde kuif. “Je zou het misschien niet aan mij zien,” vervolgt ze, maar ik ben half Venezolaans. En, er zit ook nog iets Libanees in.”

Onze aandacht verschuift naar haar.

“Ik,” zegt een roodharige dame met kinderwagen, “ben Hongaars van mijn moeders kant.”

En dan komt opeens iedereen overal vandaan en begint door elkaar heen te praten. Een oudere heer zegt dat hij er dan wel heel Hollands uitziet maar dat zijn betovergrootvader uit het oude Mesopotamië komt. “Iraaks dus,” zegt hij deftig.

“Mijn grootouders,” zegt een vrouw met een piepklein hondje aan een knalroze lijn, “zijn Deens, gemengd met Roma, uit Roemenië.”

“Maar da’s grappig,” zegt iemand die half verscholen achter de koeling vol frisdrank staat, “ik ben half Deens, half Fries.”

Er vliegen nog meer werelddelen door de steeds voller wordende toko, het is spitsuur. Iemand is Twents met een vleugje Grieks, iemand noemt zichzelf mengelmoes van elk continent en ergens roept iemand dat hij Panamees is met nog iets wat ik niet kan verstaan.

“Wie is de laatste,” vraagt een puber die binnenkomt met een enorme schooltas op de rug.

De man wiens opa uit Oezbekistan komt wijst naar de vrouw die Zeeuws met een snufje Canadees is, die op haar beurt weer wijst naar de vrouw met een kind uit het huwelijk met een Mauritaniër, die eigenlijk afkomstig is van Portugese immigranten.

“Voor wie was de bakabana,” vraagt de vrouw achter de toonbank. De man die de bakabana heeft besteld is te druk met vertellen over zijn dna-test om haar te antwoorden.

“Dacht ik toch dat mijn hele familie al eeuwen uit Hoorn komt, al eeuwenlang. Zegt dat ding 30 procent Scandinavisch! En zelfs iets van 0,9 procent Indiaas en 2,7 procent Spaans. Ik ben meteen verhaal gaan halen bij mijn opa in het verzorgingstehuis!”

“Hallo zeg!” roept een man met een onvervalste Amsterdamse tongval uit. “Ik ben van de melkboer nou goed, wat maakt het allemaal uit!” Hij gooit zijn handen in de lucht om zijn woorden bijval te geven. “Doe mij nog maar zo’n lekkere bara. Met extra peper.” Hij knipoogt naar de vrouw achter de toonbank.

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? b.gons@parool.nl