‘Ik ben tegen censuur, maar dit moet het museum uit’

‘Dag me- vrouw en meneer. U bent van een Bijzondere Culturele Achtergrond. Fijn dat ik u even kan spreken. Het gaat over deze pastel­tekening in ons Van Gogh Museum, dit naakt, deze Badende vrouw van Degas. Ik wil met u graag de dialoog aangaan. Wat vindt u van deze tekening?”

“Nou, het is een smerige, pornografische tekening die de decadentie van de westerse cultuur weergeeft. Alles toont dat uw cultuur geen richtsnoer meer heeft, losgeslagen is, geen orde kent. Tevens is dit pastel neerbuigend tegenover vrouwen, seksistisch. Het laat de visie zien van een man die echt niet meer kan in deze tijd. De vrouw als lustobject.”

“Dus… Wat zou u willen?”

“Ik ben tegen censuur, maar deze pastel moet het museum uit. Wat is hier, in de naam van mijn God, verheffend aan? Helemaal niks. Daarbij is het een witte vrouw, en ik dacht dat dit museum graag diverser wilde worden.”

“Diverser… wat bedoelt u daarmee?”

“Nou ja, gewoon wat iedereen bedoelt met diverser. Diverser betekent altijd: minder witte mensen. Wat anders?”

“Stel dat u gelijk zou hebben. Dat deze tekening mannen opwindt. Hoe erg is dat?”

“Hoe erg? Dan is het niet gek dat mannen overgaan tot verkrachtingen. Dat komt dan door deze tekening van Degas!”

“Interessant punt. Hoe komt het dat er een heleboel mannen zijn met een Andere Culturele Achtergrond die deze tekening zien en niet opgewonden raken, maar juist de schoonheid van het menselijke lichaam zien, de poëzie van de compositie, de invloed die de stijl heeft gehad op iemand als Van Gogh en andere kunstenaars en…”

“Allemaal onzin. Het heeft niks met kunst te maken. Het is in feite discriminerend. Het maakt de vrouw tot een willoos object. Walgelijk! Voor deze troep heeft het museum 6 miljoen betaald. Wat moeten gewone mensen met zo’n achtergrond als de mijne denken – mensen die stelselmatig gediscrimineerd worden, die naar de voedselbank moeten – als ze horen dat voor deze tekening 6 miljoen is betaald?”

“Kunst is belangrijk en…”

“Wij vinden kunst ook belangrijk! Maar dan wel echte kunst! Kunst met een positieve boodschap die iedereen mooi vindt. En niet die ­seksistische, pornografische smerigheid die we hier zien! Als wij het voor het zeggen krijgen, zullen we de mensen laten genieten van de ware kunst.”

“We zien ernaar uit.”

“Dank u wel, directeur van het Van Gogh. Dit was een fijne dialoog.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

