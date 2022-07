Ik ben rationeel genoeg om te weten dat je niet alle Zaynabs, Olga’s en Tatjana’s van de wereld in Nederland kunt opvangen

Utrecht is de eerste stad die flink meer sociale huur gaat toebedelen aan nieuwkomers, terwijl de mensen die in Nederland geboren zijn soms 12 jaar wachttijd hebben opgebouwd en nu nog langer achter het net gaan vissen. Ik vind het lastig, merk ik.

Zo’n plan is ook politieke armoe, want het is geenszins een plan voor de lange termijn voor de omgang met te veel asielzoekers ten opzichte van het aantal huizen dat er in Nederland is. Het aantal nieuwkomers zal bovendien alleen maar toenemen door de gevolgen van klimaatverandering. En zolang we leiders hebben zoals die idioten in Sri Lanka, waardoor nu hele delen van de bevolking daar omkomen van de honger, zal migratie naar ‘beter’ altijd blijven bestaan en zelfs omvangrijker worden. Het is daarom dweilen met de kraan open. En dan heb ik het nog niet eens over de enorme polarisatie tussen bevolkingsgroepen, die het Utrechtse plan absoluut teweeg zal brengen.

Tot nu toe konden we lachen om de mevrouw die zei dat ‘hun onze banen inpikken’ want ‘dat heb op Facebook gestaan’ of om de jongen in Nijmegen die vond dat alle Marokkanen terug moeten naar Istanboel. Tuurlijk is het dom gebracht, maar inmiddels hebben ook de intelligentere mensen aan die kant van het politieke spectrum alleen maar meer brandstof en argumenten gekregen voor hun standpunten. Een kern van waarheid, noemen we dat.

Is dit populistische prietpraat? Nee. Want ik vind het ook lastig. Als ik de asielzoekers in Ter Apel zie die op stoelen moeten slapen, gaat mijn hart uit naar die mensen. Ook omdat ik vriendinnen heb die in een azc hebben gezeten en die nu hartstikke succesvol zijn en veel bijdragen aan dit land.

Ik ga dan toch denken: als Zaynab nu was gekomen, in plaats van 25 jaar geleden, zou ze op straat moeten slapen met haar zusjes en ouders, terwijl ze moest toezien hoe de Oekraïense Olga en Tatjana met knuffels en kusjes ontvangen worden. Met gastvrijheid en een plekje in warme huizen en zelfs in het paleis van de koning.

Het ministerie van Justitie deelde deze week op Twitter dat er nog bijna 3200 bedden beschikbaar zijn voor Oekraïners in Nederland. En de mensen die in Ter Apel op straat slapen dan?

Maar ik ben ook rationeel genoeg om te weten dat je niet alle Zaynabs, Olga’s en Tatjana’s van de wereld in Nederland kunt opvangen, en al helemaal niet ten koste van de Rita’s, de Vera’s, Sanders, Mohammeds en Fatima’s. Daar zijn simpelweg geen huizen voor. De politiek heeft nu een keus gemaakt voor de ene groep en laat daarmee automatisch de andere groep keihard vallen. En dáár ben ik het ook niet mee eens. Dat kan niet de oplossing zijn.

Mensen helpen in een noodsituatie moet, maar we moeten ook realistisch blijven en inzien dat Nederland nu al niet genoeg huizen heeft. Opvang mag niet ten koste gaan van mensen die hier al jaren op de wachtlijst staan. Waarom doen we niet meer aan opvang in de regio? Of in minder dichtbevolkte landen? Is dat een soort taboe, geldt dat als alleen rechtse standpunten? Ik vind het realistischer klinken dan wat we nu doen.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? l.gul@parool.nl