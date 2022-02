De oude rechter zit op een bankje. Zijn hondje drentelt om hem heen. Twee maanden geleden verloor de magistraat zijn vrouw. Er was een buurman die met het vrolijke beestje wandelde, maar na een week, deed hij het zelf. Onhandig, maar zorgzaam. Het hondje was altijd meer gehecht aan zijn vrouw geweest dan aan hem.

Er nadert een oudere dame. Goed geconserveerd; je zou kunnen vermoeden dat ze een avontuurlijk verleden heeft gehad, hier en daar nog wat nat van tranen door bittere beslissingen.

“Johan… Ik heb nog geen kans gehad om je te condoleren… Het spijt me, ik was in Londen… Mag ik naast je zitten?”

De oude rechter knikt. De vrouw laat zich door het hondje besnuffelen en aait het beestje kalmerend over zijn hoofd.

“Hoe gaat het nu met je?” vraagt de vrouw.

“Het gaat… merkwaardig.”

“Merkwaardig?”

“Ja. Ik ben niet droevig, niet opgelucht, maar ik ben ook niet gevoelloos. Ik word wakker en dan springt Castor op mijn bed. Hij wil uit. En dan merk ik dat ik hele gesprekken met hem voer.”

“Waarover?” vraagt de vrouw.

“Alles in de vragende vorm. Wil je uit? Moet ik de vuilniszak buiten zetten? Zullen we straks naar het café gaan?”

“Het zijn de zinnen die je misschien tegen Ingrid zei,” zegt de vrouw.

De oude rechter schudt zijn hoofd.

“Ik praat meer met hem dan met haar.”

“Je praat nu met mij.”

De oude rechter kijkt de vrouw aan, maar zegt niets. De vrouw zwijgt ook en begint Castor weer te aaien.

“Achteraf,” zegt de oude rechter, “zouden we vele beslissingen anders hebben genomen… Dat weet je… Het is een zin die ik vaak aan de balie heb gehoord, maar hij geldt misschien ook voor ons.”

“Hebben we spijt?”

“Gebruik je de pluralis majestatis of heb je het over jou en mij?”

“Wat denk je, Johan?”

“Wat denk jij, Castor?” vraagt hij aan het hondje.

De vrouw glimlacht.

“Je misbruikt hem als het orakel van Delphi, Johan.”

“Het is geen misbruik.”

De vrouw doet haar sjaaltje wat strakker om haar nek. Ze gaat weg, al weifelt ze.

“We zijn relatief jong,” zegt ze.

“Dan zijn we ook relatief oud,” zegt de rechter.

De vrouw staat op.

“Zo lang we leven is er toekomst…”

“Toekomst en angst zijn soms met elkaar getrouwd, Johanna.”

“Zij wel.”

“Nooit een gelukkig huwelijk.”

“Dat troost niet, Johan.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

