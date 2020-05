‘Psst.”

“Wat is er?”

“Kopen?”

“Nee, ik gebruik niet meer.”

“Dat zeggen jullie allemaal… Maar ik heb het.”

“Wat?”

“Het wondermiddel.”

“Crack?”

“Hallo, ik ben geen moordenaar… Nee, ik heb hyperdechloropielemans of zoiets.”

“Wat?”

“Dat middel… weet ik veel. Hier, tegen de dood. Zeker voor mensen van jouw leeftijd. Honderd euro, ik neem contanten aan.”

“Laat zien. Ach, dit: hydroxychloroquine. Sorry, ik geloof daar niet in.”

“Hahaha! Dat zeggen jullie ook allemaal. Zo van: het mag niet, je krijgt er hartklachten van, de WHO heeft het verboden, het is niet getest. Bullshit! De hele grachtengordel koopt bij mij. Hoe hoger de opleiding, hoe meer pillen ze in het geheim bij mij kopen.”

“Ik wil geen illegale medicijnen en ik vind corona te serieus. Als al die doktoren en virologen zeggen dat het slecht is, dan slik ik het niet.”

“Man, ik verkoop aan psychiaters, artsen, specialisten, kijk maar op de website van dokter Elens.”

“Ik heb die website bekeken. Hij mag geen hydroxychloroquine meer voorschrijven, maar hij heeft wel een alternatief voor mij.

Ik lees voor: ‘Oesters eten en bitter lemon drinken. In oesters zit namelijk veel zink en in bitter lemon zit een stofje dat ongeveer dezelfde werking heeft als hydroxychloroquine. Maar dan zou je wel dagelijks grote hoeveelheden moeten nemen en de vraag is natuurlijk of dat wel gezond is.’”

“Ik ben goedkoper dan oesters en bitter lemon. Ik doe er wat van af, 75 euro. Het is ook nog tegen malaria. Dus twee voor de prijs van één.”

“Ik vind het gevaarlijk om zomaar iets te nemen.”

“O, jij weet het beter dan president Trump. Hij gebruikt ditzelfde pilletje elke dag. De man is 72, hij is obees, hij slikt dit uit voorzorg. En jij weet het weer beter.”

“Nee, ik weet het juist niet beter. Ik weet wel dat de adviseur van Trump, dokter Fauci, die het beleid van heel Amerika bepaalt, van wie gezegd wordt dat het een van de allerbeste virologen ter wereld is, het middel vooralsnog afraadt om te gebruiken.”

“Ik hoor dat je twijfelt. Vooralsnog… Jij komt wat naar mij, ik wat naar jou. Voor 50 euro mag je dit doosje. Doe ik er nog wat mondkapjes bij. Niet verder vertellen. Ik doe dit omdat ik je mag.”

“Ik ga oesters eten en bitter lemon met wodka drinken.”

“Straks is het te laat. Koop nu maar.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.