Gek is dat, dacht hij, ik kan opstaan en weglopen. Dat vindt niemand erg. Het zou lijken of ik naar de wc moest, ik zou dat zelfs kunnen zeggen. Maar ik doet het niet. Ik heb de vrijheid en toch niet...

Hij glimlachte om zijn eigen woorden en deed net of dat was om een redenering van een van zijn tafelgenoten naar wiens mond hij keek.

Het was een lelijke mond die hij bedreigend vond. Er kwamen zinnen uit die hij bedorven vond. Zinnen als ongedierte, als kleine monsters. Ze waren giftig.

En opeens, toen hij weer door den ogen van de ander gedwongen was licht te knikken terwijl hij dat niet wilde, dacht hij: monddood! Ik ben monddood gemaakt. Ik ben domweg niet in staat meer mijn verbale duit in het zakje te doen. De anderen zijn sneller, denken hetzelfde.

Hij bleef hangen op dat woord, monddood.

Het was niet dat hij zich niet kon verdedigen of geen argumenten had, maar hij werd gebombardeerd met zienswijzen die hem meteen drukten in een hoek waar de ‘Onmensen’ zaten, zij die ‘onmenselijk’ waren, en hij was bang voor dat oordeel, want dat was hij niet.

“Ik ben een monddood gemaakt Onmens,” zei hij.

“Wat zeg je?”

“Niets, niets,” zei hij snel en voelde hoe het rood in z’n gezicht naar buiten wilde dringen. Hij trok een lachgrimas.

Aanval net op tijd afgeslagen, dacht hij.

Hij dacht na over het monddood zijn. Was het lafheid dat hij zweeg? Uiteraard. Hij wilde de sfeer niet verpesten, een gezellig samenzijn dat eigenlijk niet gezellig was. Die verdomde onzekerheid van hem. Onzekerheid is een ziekte die nooit geneest. De Grootmonders konden in zinnen met kettingen praten en het geknik van de anderen waren de sloten waarmee alles werd vastgezet.

Hij zou wraak nemen. Wraak op een democratische manier. Als de uitnodiging om te stemmen kwam, zou hij ’s ochtends vroeg al naar het stemhokje gaan en dan een vakje rood maken dat al die tafelgenoten hier verafschuwden. De kleine wraak van de Monddode. Hij zou ’s avonds alleen naar de televisie kijken en de uitslagen volgen. En wat de uitslagen ook zouden zijn – het zou weleens mee kunnen vallen –, hij zou dan weten dat er meer waren zoals hij. Intussen was er alleen de hoop dat de Grootmonders zouden verliezen.

De wereld bestaat alleen maar uit Grootmonders, dacht hij. Ik wil er ook een zijn.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.