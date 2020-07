‘Ik ben een gevaar voor opa en oma. Jammer dan’

Hallo paps en mams,

Ik wilde even reageren op die hysterische roep om de coronamaatregelen in acht te nemen.

Doe het effe lekker zelf!

Ik weet heus wel dat als ik geen anderhalve meter afstand hou, ik dan ziek kan worden. Jammer dan. Ik weet ook dat ik er weinig van zal merken en dat ik een gevaar ben voor opa en oma. Jammer dan.

Hoelang ben je zestien? Precies één jaar. En hoelang zeventien? Ook precies één jaar. Die jaren laat ik me niet afpikken door een ziekte waaraan ik vermoedelijk niet ga lijden.

Ik wil, lieve ouders, vakantie vieren in het land van koning Alcohol, ik wil ook het walhalla der seksualiteit een bezoekje brengen en ik wil in het Lachmuseum gieren om de scheetkussens van m’n maten. En dat laat ik me niet afnemen!

Trouwens, ik rook ook. Net als jij pap. Shag met Rode Libanon.

Waarom moet mijn jeugd minder zijn dan die van jullie?

Ik weet wel dat mijn overgrootvader een oorlog heeft meegemaakt. Maar opa ging in de jaren zeventig ook tekeer.

Neukte hij met een kapotje terwijl de aids van de muren droop? Ik dacht het niet!

En jullie, pap en mam? Ik heb foto’s gezien uit 1999. Mamma, half bloot, dansend op muziek van de Vengaboys ‘We’re going to Ibiza!’ En pappa, jij was daar zo stoned als een tot aap gemaakte.

En dan moet ik me nu een beetje inhouden? Ik mag niet juichen vanwege de aerosolen, ik mag al tijden niet voetballen, ik mag niet stiekem in de tent bij Fatima kruipen, terwijl zij er net zo veel zin in heeft als ik.

Nee, lieve ouders, ik steek nu even een hele dikke middelvinger op naar jullie op. En ook naar opa en oma. Het spijt me heel erg, maar jullie zijn alweer tijden geleden zeventien geweest, volgens mij.

Blijf maar lekker in je huisje zitten, dan is er niks aan de hand. Maar laat mij hier leven zoals leven is bedoeld, laat mij leven zoals jullie leefden, laat mij leven waarvoor overgrootvader oorlog heeft gevoerd. Zoveel is er trouwens niet aan de hand.

Ik hou veel van jullie, maar als jullie van mij houden, laat je mij totaal vrij.

Tot ziens, lieve ouders.

P.S. Maak nog even duizend euro over.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.