Ik ben domweg bezorgd

De ‘ingezonden mails’ van deze week.

‘We weten nu wel dat u tegen Rusland bent,’ schrijft iemand.

Mijn weerzin betreft juist niet het land, juist niet de Russen, juist niet de Russische cultuur, maar de agressieve ideologie van Poetin.

‘U keurt alle daden van Zelenski goed.’

Ik weet dat het oorlog is en dat soldaten aan beide zijden dan de vreselijkste dingen doen. Ongetwijfeld zijn er Oekraïense soldaten die ook roven, verkrachten, liquideren, maar het is toch of je na D-day zegt: “President Roosevelt en president Truman waren ook geen lieverdjes hoor.”

‘U schreef liefdevol over Odessa. Weet u wel dat dat een groot antisemitisch bolwerk was?’

Ja, dat weet ik. Maar het was ook de eerste stad waar Joden zich mochten vestigen. Het antisemitisme kwam vooral door de christelijke bevolking. Het is een stad van pogroms geweest en de meeste Joden zijn door de nazi’s gedeporteerd en vermoord. Het is eveneens de stad van Babel, Poesjkin, Paustovski. Cultuur is het kostbaarste bezit van de mens. Als je cultuur vermoordt, vermoord je de troost.

‘Er is zoveel in Nederland aan de hand, waarom schrijft u daar niet over?’

Omdat ik al die problemen in het niet vind vallen als ik het vergelijk met de oorlog die in Oekraïne woedt. Omdat ik denk dat het gevaar van wat ze tegenwoordig ‘a perfect storm’ noemen, de opeenhoping van crises waardoor grote sociale onrust kan ontstaan, doelbewust wordt geëntameerd door Poetin en zijn oorlog. Ik snap heel goed dat jongeren nu andere problemen hebben dan zich onledig te houden met de bombardementen op de Donbas.

‘Ik wil liever een huis! Ik wil liever dat jullie een schonere natuur achterlaten! Ik wil liever dat jullie eens de kloof tussen rijk en arm slechten. Weg met Rutte.’

Maar ik denk dat mijn grootvaderlijke blik, al bekijk ik alles door de bril met de donkere glazen van cynisme, door de vergelijkingen die ik kan maken met de generatie voor mij, juist iets naar voren kan schuiven wat veronachtzaamd wordt en wellicht ook het huidige tijdsgewricht kan relativeren. En daarbij: ik kan niet anders. Je kunt de zwarte torren in je kop niet altijd dresseren.

En ik ben domweg bezorgd.

Ik zie Amerika uitéénvallen en – erger – de populariteit van China toenemen. En ik…

“Hee Theodor. Ben je klaar? We moeten naar het basketballen van Koning kijken.”

Even een andere bril opzetten.

