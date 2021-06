Ik ben banger voor China dan voor het klimaat

Zou men mij aan de angstmeter zetten, dan zou blijken dat ik banger ben voor China dan voor het klimaat.

Wat betreft het klimaat leg ik al van begin af aan een grote luiheid aan de dag. Het zal allemaal wel. Ik heb geen zin om die artikelen te lezen die daarover gaan. Zinnen van geitenwol, metaforen van geitenwol, een boodschap van geitenwol, dus aan het einde van zo’n woordenbrei ben ik alweer vergeten wat er aan het begin stond.

Bij China ligt dat anders.

Ik heb geen hekel aan Chinezen – integendeel. Land en volk lijken mij geweldig. Maar ik kan niet meer tegen hun kloteproducten.

Telefoonoplader gekocht – na twee weken kapot. Vulpen gekocht, na een maand kaduuk. Ik kan zo doorgaan. Onderbroeken – na een week een gat op een ongelukkige plek. Sokken passen na één keer wassen net om m’n grote teen.

Het Chinese kapitalisme is gebouwd op het snelstukprincipe. We laten een hele stad 2 miljard sportschoenen maken van uiterst slechte kwaliteit die men voor een kwartje kan kopen, zodat men na een paar maanden weer nieuwe sportschoenen nodig heeft. Hadden wij vroeger de leus ‘onze kwaliteit is onze reclame,’ de Chinezen hebben vrij vertaald het spreekwoord ‘als je voor twee cent een paar rotschoenen kunt maken, kun je ook voor één cent twee paar schoenen fabriceren als je die maar nog rotter in elkaar zet’.

Wij kopen Chinese schijn. We kopen de contouren van een product, de inhoud lijkt welbewust vergeten.

Ik trap daar ook in. Waarom? Omdat blijkt dat bij tal van producten de kwaliteit niet interessant is. Waarom moet je een goede pen hebben als bijna niemand meer schrijft? Waarom zou je uitstekende sokken of onderbroeken kopen als die zo goedkoop zijn dat wassen duurder is dan nieuwe kopen? En als je ze wast, moet je daarna ook nieuwe kopen. Trouwens, de winkels waar je kwalitatief hoogstaande producten kunt aanschaffen, zijn of failliet of je moet zulke hoge prijzen betalen dat je denkt: dan maar schijn.

Wat zo onsympathiek is, is dat je het plezier voelt waarmee die Chinezen ons verneuken. Die te goedkope producten zijn een vorm van uitlachen. ‘En dan heb ik hier nog een mooie kristallen vaas van bellenblaas voor u.’

Die Chinese economische storm met zijn schijnkapitalisme zal de temperatuur op aarde sneller doen stijgen dan het niet halen van de CO 2 -doelstellingen.

Daar helpt ons leger windmolens niet tegen.

