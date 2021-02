Ik begrijp nu beter waarom Bonifatius werd vermoord

Vrijwel dagelijks – en ik overdrijf niet – krijg ik een coronavaccin aangeboden.

Iedere keer als ik schrijf dat ik zo snel mogelijk ingeënt wil worden, schrijven lezers mij: ‘U mag mijn vaccin wel. Ik neem het niet. En ik raad u aan om u eens goed in te lezen, dan zult u wel anders over die vaccins gaan denken.’

Tot een paar weken geleden mailde ik keurig terug. Dat ik geloof in de wetenschap en als men zegt ‘het vaccin is veilig’ dat ik geen redenen heb om te twijfelen, dat ik alles rond corona goed volg en zodoende ook geen aanleiding zie om de vaccins te wantrouwen. Vriendelijke groeten, hoogachtend…

Met terugmailen ben ik gestopt omdat velen mijn antwoord niet pikken. Zij willen evangeliseren en mij bekeren tot het geloof van Wappie Wappie en worden daarin steeds beledigender.

Omdat ik denk dat de mens niet veel verandert, vermoed ik dat het evangeliseren vroeger ook steeds agressiever werd.

“Luister Constantijn de Grote. Laat je niet in de luren leggen door Augustus. Dat geloofje van hem is onzin, al die godjes die zich als mensen gedragen! Denk nu eens na! Informeer je. Hier, de bijbel. Dit boek deugt.”

“Bij Jupiter! Ik wil…”

“Zeg! Weet je dat je iedereen in gevaar brengt, Constantijn! Luister niet naar die pedofielen. Of drink je het bloed van kinderen?”

“Help, nee, ik word christen!”

Aan de andere kant begrijp ik nu ook beter waarom Bonifatius te Dokkum rond juni 754 met stokslagen werd vermoord. Hij moet bloedirritant zijn geweest. Hij hakte heilige bomen om teneinde de zogenaamde goden uit te dagen en hij wilde van de Friese cultuur af. Die Friezen werden gek van hem.

“Hou op, Bonifatius!” Ik zou het zo’n Willem Engel ook toe willen roepen.

Evangelisatiedrang gedoogt geen dialoog, geen wetenschap en kent geen empathie. Maar wie bevangen is door een idee móet dat uiten, móet anderen overtuigen. Dat doet hij of zij tegen het alleen staan, tegen de angstige maar eigenwijze eenzaamheid. Ieder geloof heeft zijn eigen evangelie. Evangeliseren is het opdringen van een nieuwe moraal. En voor het bevestigen van het eigen gelijk kijkt men niet op een dode meer of minder.

Vroeger was ik binnen een minuut van iets overtuigd, soms kostte het jaren om daar van af te geraken. De ideeën van toen zijn gelukkig weg, de boeken heb ik behouden.

