Ik begrijp heel goed dat er zo wat veel van Wilders verwacht wordt

Toen Geert Wilders vorige week een foto twitterde van D66-Kamerlid Fonda Sahla met het bijschrift ‘Nee het is geen ISIS-aanval, maar een D66-kamerlid’ was het voor mij de zoveelste bevestiging dat islamkritische seculieren, waar ik me onder schaar, helemaal niets maar dan ook niets hebben aan de PVV.

Omdat mevrouw Sahla een hoofddoek op had en een mondkapje leek het op de foto samen op een bivakmuts. Je kon er de klok op gelijkzetten dat meneer Wilders, die samen met Martin Bosma wel alleen lijkt te zitten in de Tweede Kamer om de anderen te trollen, er een flauwe opmerking over zou maken van het niveau onder de gordel. Net als in 2009 met de ‘kopvoddentaks’. Het is badinerend, onbeschaafd en weinig constructief, eerder destructief. Hoe meer hij moslims bespot, hoe meer zij op hun strepen gaan staan.

Maar kort daarna kwam het volgende: Wilders vroeg zich op Twitter af waarom hij niet op de hoogte was gebracht van wat de zus van dit Kamerlid op haar kerfstok had. En dat is niet gering. Soumaya Sahla is tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie, de Hofstadgroep, en verboden wapenbezit. Ja, diezelfde Hofstadgroep waar moordenaar Mohammed B. lid van was en dezelfde groep die Wilders op de dodenlijst had gezet, waardoor hij gedoemd is om heel zijn leven 24/7 beveiliging te krijgen, omdat hij gebruik heeft gemaakt van artikel 7 van de grondwet, zijn vrijheid van meningsuiting.

Nou kun je zeggen, so what? Soumaya Sahla is nu gederadicaliseerd en werkt keurig voor de VVD in de werkgroep Justitie en Veiligheid, zand erover. Bovendien kun je Fonda Sahla niet de fouten aanrekenen van haar zus. Dat is zeker waar en dat zou ik ook niet willen betwijfelen, en toch zou Wilders van tevoren op de hoogte gebracht moeten zijn, want nu is er een zeer ongemakkelijke situatie ontstaan. Ik begrijp heel goed dat er wat veel van Wilders verwacht wordt op dit punt: dat hij er het volste vertrouwen in moet hebben dat hij zijn leven echt wel zeker is, terwijl de mevrouw in kwestie getrouwd was met een man die met een doorgeladen machinegeweer in Amsterdam werd opgepakt. Dat is in zijn situatie op z’n minst moeilijk.

Bovendien vind ik het hoogst ironisch dat de enige twee moslima’s met een hoofddoek in de Tweede Kamer allebei een nogal dubieuze connectie hebben; over Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) was eerder ophef over haar betrokkenheid bij een organisatie die gelieerd bleek aan de Moslimbroederschap, een theocratische en gewelddadige organisatie.

Wat moet nieuwslezend Nederland wel niet denken?

