Ik begin zowaar medelijden met Poetin te krijgen

Corona verspreidt zich overal, ook in Rusland. Columnist Derk Sauer praat ons vanuit Moskou dagelijks bij.

Geconfronteerd met aanzwellende kritiek dat na vijf weken lockdown steun voor het bedrijfsleven nog altijd uitblijft, besloot de minister van Economische Zaken zelf de proef op de som te nemen.

Maksim Resjetnikov kondigde drie weken terug een decreet aan waardoor banken per direct rentevrije noodleningen kunnen verstrekken, die door de staat zijn gegarandeerd.

De minister belde – zich uitgevend voor een ondernemer in nood – naar de twee grootste banken in Rusland. Bij de eerste vertelde een dame bij de hotline dat het regeringsbesluit nog niet was getekend. Bij de tweede bank kreeg de minister te horen dat hij misschien een lening kon krijgen. Maar pas eind mei.

Resjetnikov deed boos verslag op Instagram en Poetin sprak de minister dezelfde avond op tv vrijwel woord voor woord na.

Je zou denken dat de bankdirecteuren ogenblikkelijk in actie schoten. Maar niets is minder waar. Nog steeds wordt het overgrote deel van de steunaanvragen – en onthoud, het betreft hier slechts leningen – afgewezen.

Dit is symptomatisch voor wat zich nu overal in Rusland afspeelt.

Poetin, de machtigste man van de wereld, blijkt hier in Rusland helemaal niet zo machtig te zijn.

Dat geldt voor economische maatregelen, maar net zo goed voor social distancing.

Terwijl het coronavirus als een bosbrand door de Russische provincies woedt – vandaag staat de teller op 94.000 besmettingen – houdt slechts de helft van Ruslands 49 provincies zich aan de strikte lockdowninstructies.

Hoe verder weg van Moskou, des te meer er de hand mee wordt gelicht.

Het nieuws toont elke avond beelden van feestende jongeren in Krasnodar of volksdansende ouderen in Nizjni Novgorod, met daarna oproepen van wanhopige artsen om hier ogenblikkelijk mee te stoppen.

Maar na vijf weken zijn Russen wel klaar met corona. En nog belangrijker: moeten veel Russen wel weer aan het werk. Hun geld is op. Van die beloofde steun heeft vrijwel niemand nog iets gezien.

Daarom ook neemt het aantal online acties tegen de regering snel toe. Zoals vandaag via de actie ‘Voor Leven’, een protest via YouTube en de app van Yandex Maps. Als virtueel protest droppen ze een pin bij het Kremlin en andere overheidsgebouwen.

Poetin houdt dinsdagmiddag zijn zoveelste toespraak. Ik begin zowaar wat medelijden met hem te krijgen.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.